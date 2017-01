Großer Coup? "Wenn es wer schafft, dann Leipzig!"

Elf Siege, drei Unentschieden, nur zwei Niederlagen. Mit 31 Treffern die dritt- meisten Tore, mit 15 Gegentreffern die dritt- wenigsten. Drei Punkte Rückstand auf den FC Bayern an der Tabellenspitze - die RB- Bilanz kann sich sehen lassen. Die druckvolle und temporeiche Spielweise beeindruckte. Auch deshalb traut Hertha- Trainer Pal Dardai den "Bullen" gar eventuell den ganz großen Coup zu. "Wenn das in diesem Jahr überhaupt ein Verein schaffen kann, dann ist das Leipzig. Vielleicht", sagte der Ungar.

Schweres Auftaktprogramm

Das Auftaktprogramm könnte für die "Bullen", die am Freitag von Salzburg das große Abwehrtalent Dayot Upamecano verpflichteten, leichter sein. Erst Frankfurt, dann ebenfalls in der heimischen Red- Bull- Arena in 1899 Hoffenheim das einzige noch ungeschlagene Team, danach bei Borussia Dortmund. Zudem fehlt in diesen drei Partien der gesperrte Liga- Topvorbereiter Emil Forsberg.

Foto: GEPA

"Ich überfrachte diese junge Mannschaft nicht mit irgendwelchen überzogenen Erwartungshaltungen", kommentierte der Steirer Hasenhüttl nach dem souveränen 4:0- Sieg im letzten Testspiel gegen die Glasgow Rangers. Ein Platz unter den Top Sechs und damit das neue Minimalziel von Red- Bull- Besitzer Dietrich Mateschitz trauen Trainer der anderen Vereine dem erst im Mai 2009 gegründeten Club aber allemal zu.