Großeinkäufer Milan holt Lazio- Stratege Biglia!

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

17:45 Uhr: +FUSSBALL+

Großeinkäufer Milan holt auch Lazio- Stratege Biglia! Zwei Tage nach der Verpflichtung des neuen Abwehrchefs Leonardo Bonucci hat der AC Milan einen nächsten gewichtigen Transfer getätigt. Von Lazio Rom kommt für 17 Millionen Euro der Mittelfeldstratege Lucas Biglia. Der 31- jährige argentinische Fußball- Internationale bekam bei Milan einen Vertrag für vier Jahre. Mit der Verpflichtung von Biglia haben die Rossoneri die Ausgaben in diesem Sommer schon auf 211 Millionen Euro erhöht. Bonucci wurde von Serienmeister Juventus Turin um eine Ablösesumme von 42 Millionen Euro losgeeist. Zuvor hatte Milan bereits Hakan Calhanoglu (Leverkusen), Andre Silva (FC Porto), Mateo Musacchio (Villarreal) und Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) unter Vertrag genommen.

Lucas Biglia Foto: AFP

16:56 Uhr: +MOTORSPORT+

Erster Sieg für Giuliano Alesi in GP3- Serie! Der Franzose Giuliano Alesi hat am Sonntag seinen Debüt- Erfolg in der GP3- Rennserie gefeiert. Der 17- jährige Sohn des früheren Formel- 1-Piloten Jean Alesi setzte sich in Silverstone durch, nachdem er in Spielberg Zweiter geworden war. Alesi gehört dem Nachwuchsprogramm von Ferrari an. Für dieses Team hatte Jean Alesi 1995 seinen einzigen Sieg in 201 Grand- Prix- Starts eingefahren.

15:30 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri- Schwestern im Technik- Duett WM- Achte! Die österreichischen Synchronschwimmerinnen Anna- Maria und Eirini Alexandri haben bei der Schwimm- WM in Budapest im Technik- Duett- Bewerb so wie am Vortag ihre Schwester Vasiliki im Einzel den achten Rang belegt. Das Duo verbesserte sich im Finale mit 85,7694 Punkten um einen Platz. In der Vorrunde des Free- Bewerbs werden die Schwestern am Dienstag eine neu einstudierte Kür präsentieren. Schon am Montag startet Vasiliki Alexandri in der Einzel- Vorrunde des Kür- Bewerbs.

15:20 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas verliert erst im Challenger- Finale! Erst im Finale ist am Sonntag Österreichs aktuell beste Tennis- Spielerin beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF- Turnier in Versmold nahe Osnabrück gestoppt worden. Die als Nummer acht gesetzte Barbara Haas musste sich der ungesetzten Rumänin Michaela Buzarnescu mit 0:6, 2:6 klar beugen. Im Ranking wird sich Haas um etwa 15 Positionen in etwa auf Platz 162 schieben.

14:53 Uhr: +RINGEN+

Erster Weltcup- Sieg für Tiroler Wagner in Madrid! Der Tiroler Michael Wagner hat am Sonntag seinen ersten Erfolg im Ringer- Weltcup gefeiert. Der Athlet des RSC Inzing setzte sich in Madrid im griechisch- römischen Stil in der Klasse bis 80 kg durch. Florian Marchl meldete sich nach sechsmonatiger Verletzungspause mit einem fünften Platz in der 75- kg- Kategorie (gr.- röm.) zurück. Amirkhan Visalimov wurde Freistil- Siebenter in der 74- kg- Klasse.

14:39 Uhr: +VOLLEYBALL+

Kindl/Klaffinger verpassen bei U21- WM Bronze- Medaille! Moritz Kindl und Marian Klaffinger haben bei der Beachvolleyball- Weltmeisterschaft im U21- Bereich den vierten Platz belegt. Das ÖVV- Duo musste sich beim Turnier in Nanjing/China am Sonntag im kleinen Finale den Letten Kristaps Smits/Mihails Samoilovs mit 0:2 (- 17,- 17) geschlagen geben. Kindl/Klaffinger waren als Lucky Loser in den Hauptbewerb gekommen, zeigten dort aber starke Vorstellungen.

14:15 Uhr: +KANU+

Markus Swoboda holt zweimal Para- Gold! Markus Swoboda hat seine Titelsammlung als Para- Kanute bei der Kanu- Flachwasser- EM in Plowdiw am Wochenende vergrößert. Der beinamputierte Oberösterreicher holte über 200 m nach fünf WM- Titeln seine EM- Goldmedaillen Nummer fünf und sechs. Viktoria Schwarz, die zuvor über 500 m eine Nackenzerrung erlitten hatte, und Ana Roxana Lehaci landeten am Sonntag im EM- Finale über 200 m an der siebenten Stelle. Der Oberösterreicher Mario Siegl landete im Kajak- Einer über 5.000 m an der 17. Stelle. Sein Rückstand auf den deutschen Sieger Max Hoff betrug 2:42 Minuten.

13:53 Uhr: +FUSSBALL+

Nolito von ManCity zum FC Sevilla

Der spanische Internationale Nolito wechselt nach einer Saison bei Manchester City in sein Heimatland zurück. Der 30- jährige Flügelstürmer erhält beim FC Sevilla als Ersatz des zu Atletico Madrid transferierten Vitolo einen Vertrag über drei Jahre. Nach Medienberichten beträgt die Ablösesumme für Nolito, der unter City- Trainer Pep Guardiola kaum zum Einsatz kam, neun Millionen Euro.

12:38 Uhr: +FUSSBALL+

Sportclub- Legende Josef Hamerl gestorben

Der frühere ÖFB- Nationalspieler Josef "Pepi" Hamerl, eine Legende des Wiener Sportclub, ist am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Hamerl spielte zwischen 1958 und 1962 im ÖFB- Team, in Erinnerung bleibt er aber vor allem dank seiner vier Treffer im Meistercup- Spiel des Sportclub gegen Juventus Turin 1958. Das 7:0 ist bis heute die höchste Europacup- Niederlage von Italiens Rekordmeister.

Der Wiener Hamerl bildete gemeinsam mit Walter Horak, Adolf Knoll, Erich Hof und Karl Skerlan Ende der 1950er- Jahre den berühmten Angriff des Sportclub. Auf dem Weg zu den Meistertiteln 1958 und 1959 blieben die Dornbacher 41 Spiele in Folge ungeschlagen.

10:55 Uhr: +FUSSBALL+

USA als Gruppensieger ins Viertelfinale des Gold Cups

Das US- Nationalteam ist als Gruppensieger ins Viertelfinale des CONCACAF- Gold Cups eingezogen. Mit 3:0 besiegte der Turnier- Gastgeber am Samstag in Cleveland die Auswahl aus Nicaragua und setzte sich in Gruppe B damit vor Panama durch. Die Zentralamerikaner schafften nach einem 3:0 gegen Martinique ebenfalls den Sprung in die K.- o.- Phase.

Unbelohnt blieben die Heldentaten von Nicaraguas Torhüter Justo Lorente, der zwei Elfmeter parierte. Sein Team war schon vor der Partie fix ausgeschieden. Martinique kann als Gruppendritter noch auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Neben den zwei je erstplatzierten Teams der drei Gruppen schaffen auch die zwei punktbesten Drittplatzierten den Aufstieg.

10:24 Uhr: +FUSSBALL+

Ronaldo zu ManU? Mourinho: "Mission Impossible!"

Foto: AFP

Jose Mourinho hat einen Transfer von Cristiano Ronaldo zum englischen Rekordmeister Manchester United ausgeschlossen. "Ich werde meine Zeit nicht damit verschwenden, an Spieler zu denken, die eine 'Mission Impossible' sind", sagte der ManU- Coach nach dem 5:2- Testspielsieg gegen den US- Klub Los Angeles Galaxy. Ronaldo soll angeblich aus Verärgerung über die Steuer- Ermittlungen gegen ihn in Spanien vor dem Abschied vom Champions- League- Sieger Real Madrid stehen. Dabei war auch über einen Transfer zu seinem ehemaligen Klub spekuliert worden.

10:19 Uhr: +EISHOCKEY+

RB Salzburg holt kanadischen Verteidiger Brouillette

Red Bull Salzburg hat am Sonntag die Verpflichtung von Verteidiger Julien Brouillette bekannt gegeben. Der 30- Jährige mit NHL- Erfahrung (11 Spiele Washington, Winnipeg) spielte zuletzt in der AHL in Nordamerika, nachdem er zuvor in Schweden engagiert war. Coach Greg Poss setzt große Erwartungen in den Frankokanadier. "Er wird uns sowohl offensiv, als auch defensiv sehr helfen."

7:50 Uhr: +FORMEL E+

Brite Bird siegte in New York

Der Brite Sam Bird hat den Lauf zur Formel- E-Meisterschaft in New York gewonnen. Der Fahrer von Virgin Racing triumphierte im Stadtteil Brooklyn vor der Skyline von Manhattan und der Freiheitsstatue im Hintergrund vor dem Franzosen Jean- Eric Vergne und dem Deutschen Daniel Abt. Führender im Gesamtklassement bleibt der Schweizer Sebastien Buemi, der nicht teilnahm und stattdessen am Sonntag in der Langstrecken- WM das 6- Stunden- Rennen auf dem Nürburgring bestreitet.

22:35 Uhr: +TISCHTENNIS+

Liu Jia feiert ersten Team- Erfolg in Indien- Liga! Am Samstag hat es in der neu geformten "Ultimate Table Tennis League" (UTT) in Indien durchwachsene Ergebnisse der österreichischen Vertreter gegeben. Zwar gewannen Liu Jia, Sofia Polcanova und Stefan Fegerl jeweils ein Spiel, zum Sieg sollte es bei diesem Teambewerb aber nur für Lius Team "Mumbai" reichen. Polcanova und Fegerl unterlagen mit ihrem Team, den Mavericks Kalkutta. Liu bezwang Manika Bartra (IND) 2:1 (6,- 5,7) und verlor das Spiel gegen Doo Hoi Kem (HKG) 1:2 (- 5,- 7,10). Sofia Polcanova gewann gegen Lee Ho Ching (HKG) 3:0 (9,5,10) und Stefan Fegerl triumphierte gegen den Engländer Liam Pitchford 2:1 (6,6,- 9). Unter dem Strich stand ein 15:12 für Lius Team "Maharashtra United Mumbai" gegen die "Olimax Stag Yoddhas", während die Mavericks den "Falcons" 12:15 unterlagen.

21:02 Uhr: +BASKETBALL+

ÖBV- Herren bezwingen Kosovo 74:49! Sieg für Österreichs Basketball- Herren im zweiten Test vor der WM- Vorqualifikation: Das ÖBV- Team bezwang am Samstagabend in Kapfenberg die Auswahl aus dem Kosovo deutlich 74:49 (33:22). Beim ersten Aufeinandertreffen überhaupt in der Länderspiel- Geschichte war Thomas Klepeisz (16) erfolgreichster rot- weiß- roter Scorer.

20:54 Uhr: +SEGELN+

Segler stellt neuen Rekord für Einzelüberquerung des Atlantiks auf! Ohne Begleitung ist ein 49- jähriger Franzose im Eiltempo über den Atlantik gesegelt und hat dabei einen neuen Rekord aufgestellt: Als erstem Einzelsegler überhaupt gelang es dem Bretonen Thomas Coville, die Strecke von den USA nach Europa in weniger als fünf Tagen zurückzulegen. Genau vier Tage, elf Stunden und zehn Minuten nach seinem Aufbruch in New York traf Coville am Samstagabend mit seinem Boot "Sodebo Ultim" in Cap Lizard an der britischen Küste ein. Der Rekord, den Coville brach, war erst drei Tage alt: Aufgestellt hatte ihn sein Landsmann und Segel- Rivale Francis Joyon, der für die Einzelüberquerung des Atlantiks fünf Tage, zwei Stunden und sieben Minuten gebraucht hatte. Joyon hatte seine Rekordfahrt erst am Mittwoch beendet.

20:28 Uhr: +SKISPRINGEN+

Schlierenzauer Zwölfter im Sommer- GP in Wisla! Als Zwölfter hat Gregor Schlierenzauer am Samstag im Großschanzen- Einzelbewerb zum Auftakt des diesjährigen Sommer- Grand- Prix der Skispringer in Wisla für das beste österreichische Ergebnis gesorgt. Der Sieg ging an den Polen Dawid Kubacki, der sich mit 255,6 Punkten vor seinem Landsmann Maciej Kot (252,2) und dem Deutschen Karl Geiger (251,5) durchsetzte. Florian Altenburger landete auf Platz 15, Clemens Aigner auf 22 und Andreas Kofler auf 24. Aus dem ÖSV- Team steigen in der bis zum 3. Oktober dauernden, sieben Stationen umfassenden Serie Doppel- Weltmeister Stefan Kraft und Michael Hayböck erst später ein.

Foto: GEPA

20:02 Uhr: +SPRINGREITEN+

Smolders siegt auf Champions Tour in Chantilly!

Ergebnisse des 10. Saisonbewerbs der Global Champions Tour im Springreiten:

1. Harrie Smolders (NED) Emerald 0 Strafpunkte/41,63 Sek. (Stechen) - 2. Scott Brash (GBR) Hello Forever 0/42,82 - 3. Philippe Rozier (FRA) Rahotep de Toscane 0/44,80

19:45 Uhr: +AMERICAN FOOTBALL+

Danube Dragons ziehen ins AFL- Halbfinale ein! Die Danube Dragons haben das Halbfinale der Austrian Football League erreicht. Die Wiener setzten sich am Samstag in der Wild- Card- Runde mit 28:21 bei den Graz Giants durch. Der vierte Halbfinalist wird am Sonntag im Duell der Ljubljana Silverhawks mit den Mödling Rangers ermittelt. Die Dacia Vienna Vikings als Gewinner des Grunddurchgangs und die Raiders Tirol als Zweitplatzierte waren fix qualifiziert.

19:32 Uhr:+SCHWIMMEN+

Dritter Einzeltitel für Koschischek bei ÖM in Enns! Birgit Koschischek hat sich ihren dritten Einzeltitel bei den Staatsmeisterschaften der Beckenschwimmer auf der Langbahn von Enns geholt. Am Freitag über 50 m Kraul und 100 m Delfin erfolgreich, legte die Athletin des SV Simmering am Samstag über 50 m Delfin in 28,07 Sekunden nach und verwies Lena Kreundl (ASV Linz/28,09) knapp auf den zweiten Rang. Zu ihren zweiten Einzel- Meisterwürden kamen bei den Damen Christina Nothdurfer (USC Graz) nach 100 m Brust über 200 m Brust und Claudia Hufnagl (USC Graz) nach 400 m Lagen über 200 m Delfin, sowie bei den Herren Johannes Dietrich (ASKÖ Steyr) nach 100 m Brust über 200 m Brust, Bernhard Reitshammer (ASV Linz) nach 200 m Rücken über 100 m Rücken und Sebastian Steffan (ASKÖ Steyr) nach 1.500 m über 200 m Kraul.

19:15 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea holt Monacos Bakayoko um kolportierte 40 Mio. Pfund! Der amtierende englische Meister Chelsea hat die Verpflichtung des Mittelfeldspielers Tiemoue Bakayoko bekannt gegeben. Der 22- Jährige, der im März sein Länderspiel- Debüt für Frankreich gegeben hatte, wechselte um kolportierte 40 Millionen Pfund (45,5 Mio. Euro) Ablöse vom französischen Champion AS Monaco zu den "Blues", wo er einen Fünfjahresvertrag erhielt.

18:19 Uhr: +GOLF+

Wiesberger nach turbulenter Runde in Schottland nur noch 47.! Österreichs Golf- Aushängeschild Bernd Wiesberger liegt nach einer äußerst turbulenten Runde bei den Scottish Open in Troon nur noch an der 47. Stelle. Der Burgenländer schrieb am Samstag eine 75 an, nach zwei Birdies, drei Bogeys und zwei Doppel- Bogeys schaffte er mit einem Eagle ein versöhnliches Ende. Mit gesamt 217 Schlägen liegt Wiesberger aber zehn hinter einem Führungstrio. Die Engländer Callum Shinkwin und Ian Poulter sowie der Australier Andrew Dodt haben vor der Schlussrunde jeweils 207 auf ihrem Konto. Wiesberger spielte nun eine 73, eine 69 und eine 75.

18:12 Uhr: +TRIATHLON+

Top- 20- Plätze für Perterer und Hollaus in Hamburg! Lisa Perterer und Lukas Hollaus haben am Samstag in der Triathlon- WM- Serie in Hamburg den Sprung in die Top 20 geschafft. Die 25- Jährige belegte über die Sprintdistanz Rang 18, ihr 30- jähriger Kollege erreichte mit dem 19. Platz sein bestes Ergebnis in einem WM- Bewerb. Die Siege gingen mit Flora Duffy von den Bermudas bzw. Mario Mola (ESP) jeweils an die amtierenden Weltmeister. Sara Vilic (24.) bzw. Alois Knabl (27.), Thomas Springer (38.) und Lukas Pertl (49.) komplettierten das rot- weiß- rote Ergebnis, Julia Hauser gab nach der Schwimmstrecke auf. In der Gesamtwertung führen nach fünf von neun Bewerben Katie Zafares aus den USA, die in Hamburg den vierten Platz belegte, bzw. Mola.

16:12 Uhr:+KANU+

Lehaci/Schwarz über 200 m direkt im EM- Finale! Im Kajak- Zweier über 200 m sind Ana Roxana Lehaci/Viktoria Schwarz bei der Kanu- Flachwasser- EM in Plowdiw (Bulgarien) direkt in das Finale eingezogen. Das OKV- Duo landete Samstagnachmittag im Vorlauf an der dritten Stelle hinter den Teilnehmerinnen aus Ukraine und Polen und übersprang damit das Halbfinale. Der Endlauf geht am Sonntag um 13.43 Uhr in Szene.

15:12 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Rimser/Plesiutschnig 9. beim CEV- Masters in Alanya! Die Beachvolleyballerinnen Lena Plesiutschnig/Cornelia Rimser haben das CEV- Masters- Turnier in Alanya auf Platz neun beendet. Das ÖVV- Duo musste sich am Samstag um den Aufstieg in das Viertelfinale den Französinnen Alexandra Jupiter/Ophelie Lusson mit 1:2 (14,- 22- 13) geschlagen geben. Kommende Woche spielen sie das Satellite- Turnier in Ljubljana, ehe ab 28. Juli in Wien die Heim- WM steigt.

12:18 Uhr: +EISHOCKEY+

Villacher SV verpflichtet kanadischen Center Walter! Der Villacher SV hat sich weiter für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga verstärkt. Die Kärntner verpflichteten den 33- jährigen kanadischen Center Ben Walter, der mit Salzburg 2015 und 2016 schon zwei Titel geholt hat. Der frühere NHL- Spieler der Boston Bruins verbrachte den Großteil seiner Karriere in der AHL und zuletzt in der Asia League für die Nippon Paper Cranes.

10:41 Uhr: +FORMEL 1+

Auch bei Ricciardos Red Bull vorzeitiger Getriebewechsel

Daniel Ricciardo muss in der Formel- 1-Startaufstellung beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone voraussichtlich auch fünf Plätze zurück. Im Red Bull des Australiers musste vor Ablauf der Frist von sechs Rennen das Getriebe gewechselt werden. Darüber informierte am Samstag vor der Qualifikation die Rennleitung. Bereits am Freitag hatte Mercedes einen regelwidrigen Getriebewechsel im Silberpfeil von Valtteri Bottas angekündigt.

8:55 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto beendet NBA Summer League ohne Pöltl

Foto: GEPA

Ohne Jakob Pöltl haben sich die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag aus der NBA Summer League in Las Vegas verabschiedet. Sie unterlagen den Cleveland Cavaliers in der Platzierungsrunde nach Verlängerung 75:78. Neben dem 2,13 Meter großen Wiener kamen bei den Kanadiern auch die ebenfalls NBA- erfahrenen Pascal Siakam und Fred VanVleet nicht mehr zum Einsatz.

Pöltl absolvierte in der Summer League 2017 somit vier Spiele. Er verbuchte u.a. 13,5 Punkte (2016: 6,8) und neun Rebounds (2016: sieben) pro Begegnung. Der erste heimische NBA- Spieler reiste noch am Wochenende nach Österreich. Er wird in der Folge zum Herren- Nationalteam stoßen, das sich auf die WM- Vorqualifikation (ab 2. August) vorbereitet. Pöltl hat angekündigt, dass sein Fokus in den kommenden Wochen "einzig und alleine" der ÖBV- Auswahl gelten werde.

21:55 Uhr: +FUSSBALL+

Polnischer Nationalspieler Kapustka wechselt zum SC Freiburg! Der deutsche Bundesligist SC Freiburg hat den polnischen Nationalspieler Bartosz Kapustka von Leicester City verpflichtet. Wie der Arbeitgeber von ÖFB- U21- Teamspieler Philipp Lienhart am Freitag mitteilte, wechselt der 20- jährige Mittelfeldmann zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom Ex- Meister der englischen Premier League nach Freiburg. Dann besitze der Verein eine Kaufoption.

21:07 Uhr: +SEGELN+

Bargehr/Mähr gehen als Dritte ins Medal Race der 470er- WM! Die Segler David Bargehr/Lukas Mähr können bei den 470er- Weltmeisterschaften vor Thessaloniki die erste WM- Medaille in dieser Kategorie holen. Das OeSV- Duo verlor zwar mit den Tagesrängen 17, 4 und 19 eine Position, geht aber als Gesamt- Dritter in das Medal Race am Samstag. Im Kampf um Gold und Silber können die beiden nicht mehr eingreifen, der Vorsprung auf Platz vier beträgt aber acht Punkte. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka im zweiten rot- weiß- roten Boot beendeten ihre erste gemeinsame WM auf dem 33. Platz.

20:56 Uhr: +GOLF+

Wiesberger bei Scottish Open stark verbessert! Österreichs Golf- Aushängeschild Bernd Wiesberger hat am Freitag bei den Scottish Open in Troon eine stark verbesserte Leistung gezeigt. Nach einer enttäuschenden 73er- Runde zum Auftakt beendete der Burgenländer seine zweite Runde mit 69 Schlägen. Einem Bogey standen ein Eagle und zwei Birdies gegenüber. Als geteilter 31. schaffte Wiesberger den Cut mit zwei Schlägen unter Par.

20:52 Uhr: +SKISPRINGEN+

ÖSV- Equipe zum Auftakt des Sommer- GP Team- Fünfte! Österreichs Skispringer sind am Freitag in Wisla mit einem fünften Rang im Teambewerb in den diesjährigen Sommer- Grand- Prix gestartet. Das Quartett Daniel Huber, Gregor Schlierenzauer, Florian Altenburger und Andreas Kofler verpasste das Podest um 16,1 Punkte. Der Sieg ging an den stark besetzten Gastgeber Polen vor Norwegen und Deutschland.

20:52 Uhr: +FUSSBALL+

Janko- Treffer in Testmatch für Sparta Prag! Marc Janko hat bei einem Testspiel- Erfolg seines neuen Arbeitgebers Sparta Prag gegen Blackburn für den tschechischen Klub den 1:0- Siegestreffer erzielt. Der Niederösterreicher traf am Freitag in Elixhausen in der 50. Minute. Vor dem Match hatte Sparta Prag mit dem türkischen Verteidiger Semih Kaya, der Galatasaray Istanbul verlässt, einen weiteren Neuzugang vermeldet.

20:34 Uhr: +FUSSBALL+

Celtic Glasgow gewinnt CL- Quali- Duell bei Linfield!

Hinspiel- Ergebnis der 2. Quali- Runde für die Champions League:

Linfield FC (NIR) - Celtic Glasgow (SCO) 0:2 (0:2)

20:29 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

U23- Silber für Preiner im Siebenkampf! Leichtathletin Verena Preiner hat bei den U23- Europameisterschaften im polnischen Bydgoszcz im Siebenkampf die Silbermedaille geholt. Die 22- Jährige musste sich am Freitag nur der Schweizerin Caroline Agnou geschlagen geben. Mit 6.232 Punkten übertraf Preiner das Limit für die WM in London um 32 Punkte, was auch einen neuen österreichischen U23- Rekord bedeutete. Agnou sammelte 6.330 Punkte.

19:46 Uhr: +FUSSBALL+

FC Liefering bezwingt in Testspiel die U23 von ManUnited!

Ergebnisse von Testspielen am Freitag

SKN St. Pölten - ASV Spratzern 1:0 (1:0) - Tor: Riski (13.) +++ FC Liefering - Manchester United U23 3:0 (2:0) - Tore: Szoboszlai (8., 34./Elfmeter), Dearnly (60./ET)

19:04 Uhr: +FUSSBALL+

Mexiko akzeptiert Sperre seines Nationaltrainers Osorio! Mexiko wird die längere Sperre seines Nationaltrainers Juan Carlos Osorio nicht anfechten. Dies gab der mexikanische Verband am Freitag bekannt. Der Kolumbianer war vom Weltverband (FIFA) wegen seines ungebührlichen Verhaltens zum Abschluss des Confederations Cup für sechs Länderspiele gesperrt worden. Nach einer Prüfung der Vorkommnisse und einer Analyse der FIFA- Unterlagen habe man beschlossen, gegen die Sanktion keine Berufung einzulegen, teilte der Verband mit. Osorio war bei der 1:2- Niederlage Mexikos im Spiel um den dritten Platz beim Confed Cup gegen Portugal in Moskau auf die Tribüne geschickt worden, weil er sich nach FIFA- Angaben beleidigend gegenüber den Unparteiischen äußerte.

18:27 Uhr: +FUSSBALL+

Teheraner Stadtderby am 22. Juli in Bielefeld! Der iranische Fußball will sich einem internationalen Publikum präsentieren: Das Teheraner Stadtderby zwischen Persepolis FC Teheran und Esteghlal Teheran Football Club findet erstmals in Deutschland statt. Am 22. Juli (19.30 Uhr) werden sich die beiden Vereine in der Bielefelder SchücoArena bei einem Testspiel gegenüber stehen, wie Zweitligist Arminia Bielefeld am Freitag mitteilte. Das Vorhaben werde durch eine Sondergenehmigung des Deutschen Fußball- Bundes und der kurzfristigen Unterstützung der Deutschen Botschaft im Iran ermöglicht. Es werden 5.000 bis 8.000 Zuschauer erwartet.

18:18 Uhr: +FUSSBALL+

Mainz holt Innenverteidiger Diallo von AS Monaco! Der FSV Mainz 05 hat den Innenverteidiger Abdou Diallo vom AS Monaco verpflichtet. Der 21- Jährige habe einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, teilte der deutsche Klub am Freitag mit. Der Kapitän der französischen U21- Auswahl bestritt in der vergangenen Saison fünf Ligaspiele für den späteren Meister Monaco und kam auch in der Champions League zum Einsatz.

17:41 Uhr: +FUSSBALL+

Deutscher Drittligist Jena wirbt mit Metal- Festival Wacken! Der deutsche Drittligist FC Carl Zeiss Jena lässt es krachen - zumindest auf den Trikots. Die Shirts des Aufsteigers ziert in der neuen Saison der Schriftzug der Wacken Foundation, die sich der Förderung von Hardrock- und Heavy- Metal- Bands verschrieben hat. Im 1.800- Einwohner- Dorf Wacken in Schleswig- Holstein findet seit 1990 eines der größten Metal- Festivals der Welt statt.

17:40 Uhr: +FUSSBALL+

Englischer Teamspieler Walker wechselt zu Manchester City! Der englische Nationalspieler Kyle Walker wechselt von Tottenham Hotspur zum Liga- Rivalen Manchester City. Wie ManCity am Freitag bekannt gab, unterschrieb der 27- Jährige beim Verein von Ex- Bayern- Trainer Pep Guardiola einen Vertrag über fünf Jahre. Nach Informationen der BBC soll City für den Abwehrspieler insgesamt rund 50 Millionen Pfund (ca. 57 Mio. Euro) bezahlen. "Pep Guardiola ist einer der anerkanntesten Trainer der Welt - und ich glaube, dass er mich auf ein neues Level bringen kann", sagte Walker.

17:24 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri zieht als 8. ins WM- Synchron- Finale der technischen Kür ein! Vasiliki Pagona Alexandri hat sich am Freitag bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest für das Einzel- Finale in der technischen Kür qualifiziert. Die 19- Jährige Synchronschwimmerin erreichte bei ihrem WM- Debüt mit 82,7804 Punkten den achten Platz von 30 Starterinnen und steht damit im Finale der besten 12 (Samstag).

17:17 Uhr: +KANU+

Schuring bei EM in Plowdiw im Finale über 1.000 m! Yvonne Schuring steht bei der Sprint- EM der Kanuten in Plowdiw im Kajak- Einer über 1.000 m im A- Finale. Die 39- Jährige erreichte am Freitag im Semifinale die drittbeste Zeit. Das Finale findet am Samstagvormittag (10.05 Uhr) statt. Ana Lehaci/Viktoria Schwarz scheiterten hingegen in ihrem Semifinale über 500 m. Auch für Mario Siegl war bei seinem Sprint- EM- Debüt über die 500 m und 1.000 m jeweils im Semifinale Endstation. Der Oberösterreicher bestreitet in Plowdiw am Sonntag noch den abschließenden 5.000- m-Bewerb.

Yvonne Schuring Foto: GEPA

16:57 Uhr: +FUSSBALL+

Modelabel von Christian Fuchs lanciert Kollektion! Der frühere österreichische Teamkapitän Christian Fuchs lanciert mit seinem Modelabel "NoFuchsGiven" (auf Deutsch in etwa: "Sich nichts pfeifen") eine neue Kollektion. Ab Montag sind über die Website www.nofuchsgiven.com und in ausgewählten Shops in Österreich zahlreiche neue Kleidungsstücke zu haben, darunter T- Shirts und auch ein Sommerkleid. Fuchs befindet sich derzeit mit seinem Klub Leicester City auf Trainingslager in Velden.

16:42 Uhr: +FUSSBALL+

Salzburg auch in VdF- Umfrage die Nummer eins! Serienmeister Red Bull Salzburg ist auch in der jährlich von der Vereinigung der Fußballer (VdF) durchgeführten Umfrage die Nummer eins. Der Double- Gewinner erhielt 58 von 60 Punkten und damit einen mehr als Rapid (57). Auf Rang drei folgt der SV Mattersburg (54), Schlusslicht ist die Admira mit 41 Zählern. In der Ersten Liga liegt Liefering mit 58 Punkten klar vor Aufsteiger LASK (53). Im Zuge der VdF- Umfrage geben sämtliche Spieler zu sechs Teilaspekten eine Bewertung von eins bis zehn ab. "Auffällig ist, dass vier Vereine offensichtlich nicht pünktlich zahlen. Nach wie vor scheint es auch Aufholbedarf in der medizinischen Betreuung zu geben. In der zweiten Liga verdeutlichen die Ergebnisse, dass nicht jeder Klub Profifußball spielen kann und dass die bevorstehende Ligareform längst überfällig ist", heißt es vonseiten der VdF.

Foto: GEPA

15:32 Uhr: +FUSSBALL+

Frauen- EM: Vierte Auswechslung in Verlängerung möglich! Bei der Frauen- Fußball- EM in den Niederlanden wird ein bereits getestetes Experiment fortgesetzt. In der K.- o.- Phase darf im Falle einer Verlängerung eine vierte Spielerin eingewechselt werden. Zudem hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, Gelbe und Rote Karten an Trainer und Betreuer der Teams zu verteilen. Beides war auch schon bei der U21- EM und der am Samstag zu Ende gehenden U19- EM möglich.

15:16 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha in Budapest knapp am 1- m-WM- Finale vorbei! Der österreichische Wasserspringer Constantin Blaha, der nach den 17. FINA- Weltmeisterschaften in Budapest seine Karriere beenden wird, hat beim WM- Auftakt am Freitag das Finale vom 1- m-Brett verpasst. Der 29- Jährige verfehlte die Aufstiegsplätze der Top zwölf im 51- köpfigen Feld als Vorkampf- 17. mit 348,20 Punkten um 11,95 Zähler. Blaha, der in London 2016 vom 1- m-Brett EM- Bronze gewonnen hatte, wird in der ungarischen Hauptstadt am Mittwoch noch vom 3- m-Brett im Einsatz sein. Im Vorkampf erreichen die besten 18 das Semifinale, dort qualifizieren sich die Top zwölf für das Finale am Donnerstag.

Foto: GEPA

15:09 Uhr: +FUSSBALL+

Experten propagieren Elfmeter- Datenbank! Eine Gruppe portugiesischer Experten hat nach dem Studium von tausenden Elfmetern eine Datensammlung angelegt, die nun an Klubs verkauft werden soll. Interessierte Vereine sollen ein Exklusivrecht in ihrer Liga erhalten. Die Informationen über Schützen und Torhüter würden drei bis zwölf Punkte pro Saison wert sein, sagte Projekt- Koordinator Alexander Real. Die Daten geben auch Aufschluss über das Verhalten in unterschiedlichen Spielsituationen. So wäre es laut Joao Filho möglich gewesen, die Ecke des Penaltys des Chilenen Arturo Vidal im jüngsten Elferschießen beim Confed- Cup gegen Portugal zu prognostizieren. Nach einem verschossenen Elfer wählt Vidal demnach immer die linke Ecke - das tat er auch, nachdem er zuvor für Bayern München in der Champions League gescheitert war.

14:31 Uhr: +DOPING+

NADA- Geschäftsführer Michael Cepic für weitere fünf Jahre bestellt! Der Geschäftsführer der Nationalen Anti- Doping Agentur (NADA Austria), Michael Cepic, ist von Vertretern aus den neun Bundesländern, dem Sportministerium, der Bundessportorganisation und des Österreichischen Olympischen Comites (ÖOC) einstimmig für eine weitere Periode bestellt worden. Der 55- jährige Wiener bleibt damit bis Sommer 2022 im Amt, wie das Sportministerium am Freitag mitteilte. Cepic, dessen Vertrag per 1. August 2017 verlängert wird, sagte rückblickend auf seine bisherige Amtszeit: "In den letzten fünf Jahren ist es uns gelungen, den österreichischen Weg in der Anti- Doping- Arbeit als internationales Vorbild zu etablieren - sowohl was den Kontrollbereich und die Zusammenarbeit mit den staatlichen Ermittlungsstellen, aber auch den Präventionsbereich betrifft. Besonders wichtig ist auch die internationale Vernetzung und Weiterentwicklung der Anti- Doping Arbeit, um weltweit gleiche Bedingungen zu schaffen."

13:47 Uhr: +TISCHTENNIS+

Österreich bei Team- EM zweimal gegen Portugal! Österreich trifft bei den Tischtennis- Mannschafts- Europameisterschaften von 13. bis 17. September in Luxemburg sowohl bei den Herren als auch bei den Damen auf Portugal. Dies ergab die am Dienstag vorgenommene Auslosung für die EM. Nach dem historischen Triumph in Jekaterinburg 2015 starten die ÖTTV- Herren im Nationalen Sport- und Kulturzentrum d'Coque als Titelverteidiger in die EM. Stefan Fegerl, Robert Gardos und Daniel Habesohn treffen in der Gruppe B neben Portugal, das 2014 bei der Heim- EM Gold eroberte, noch auf Slowenien und die Slowakei. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen spielen in der zweiten Turnierphase im K.- o.- System um die Medaillen.

Die rot- weiß- roten Damen gehen ebenfalls in der höchsten Kategorie an den Start. Als Nummer eins der Gruppe C bekommen es die Österreicherinnen neben Portugal noch mit Spanien und der Ukraine zu tun. Daniel Habesohn war mit der Auslosung durchaus zufrieden: "Portugal ist zwar eine starke Mannschaft, aber sie liegen uns. Bis auf die European Games in Baku 2015 haben wir eigentlich alle wichtigen Spiele gewonnen."

13:38 Uhr: +FUSSBALL+

FC Bayern verleiht Serge Gnabry nach Hoffenheim! Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München auf seiner Homepage mitteilt, wird der deutsche U21- Nationalspieler Serge Gnabry in der kommenden Saison an die TSG Hoffenheim verliehen. Gnabry wechselte erst zu dieser Saison von Werder Bremen nach München und hatte dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Es war der ausdrückliche Wunsch von Serge, noch für ein Jahr ausgeliehen zu werden, damit er mehr Spielpraxis erhalten könne", wird Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge in der Kluberklärung zitiert. Nach einem Jahr wird Gnabry aber zum FC Bayern zurückkehren.

12:52 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Salzburger Kampl wechselt nicht nach China

Der Transfer von Kevin Kampl, von Bayer Leverkusen zu Beijing Guoan, hat sich zerschlagen. Wie der "Kicker" berichtet, ist der Wechsel ausschließlich an den Zahlungsmodalitäten gescheitert. Zuvor hatten sich die Klubs auf eine Ablösesumme von etwa 27 Millionen Euro geeinigt. Da es in China jedoch strenge Regeln gibt, was das Transferdefizit angeht, wollten die Vertreter von Beijing Guoan "kreative" Lösungen bei der Zahlung der Ablösesumme vereinbaren. Diese wurden jedoch von Leverkusen abgelehnt. Ein Transfer, wie bei Kölns Anthony Modeste, der sich über Wochen hinzieht, ist beim 26- jährigen Kampl nicht möglich. Der Transfermarkt für chinesische Klubs schließt bereits heute um 18 Uhr. In Leverkusen hätte es für Kampl ein Wiedersehen mit seinem großen Förderer Roger Schmidt gegeben. Mit diesem hatte er sowohl in Leverkusen, als auch zu Salzburger- Zeiten, zusammengearbeitet. Kampl hatte unlängst erklärt, dass er auf jeden Fall Leverkusen verlassen möchte.

Foto: GEPA

11:01 Uhr: +FUSSBALL+

Barcelona holt Rechtsverteidiger Semedo

Der FC Barcelona hat den portugiesischen Teamspieler Nelson Semedo von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 23- jährige Rechtsverteidiger sei am Freitag in Barcelona eingetroffen, um sich vor der Vertragsunterzeichnung dem Medizincheck zu unterziehen, teilte der spanische Cupsieger mit. Zur Vertragsdauer wurde vorerst nichts mitgeteilt. Die Ablösesumme für den sechsfachen Internationalen soll nach spanischen Medienberichten rund 30 Millionen Euro betragen. Semedo ist neben dem nach Barcelona zurückgekehrten Außenstürmer Gerard Deulofeu der zweite Neuzugang unter dem neuen Trainer Enrique Valverde.

10:38 Uhr: +FUSSBALL+

Real Madrid verpflichtet Dani Ceballos

Der spanische Meister und Champions- League- Sieger Real Madrid hat sich mit Dani Ceballos verstärkt. Der 20- jährige Mittelfeldspieler kommt von Real Betis und unterschreibt bis 2023. Ceballos war zuletzt bei der U21- Europameisterschaft in Polen für den spanischen Nachwuschs aktiv und wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Laut der spanischen Zeitung "AS" hatte Ceballos eine Ausstiegsklausel über 15 Millionen Euro in seinem Vertrag bei Betis. Da sein Verein Real aber bei den Zahlungsmodalitäten entgegenkommen sei, überweisen die Madrilenen 17 Millionen an Real Betis. Zehn Millionen werden demnach sofort fällig, die restlichen sieben innerhalb von sechs Monaten. Ceballos soll am 20. Juli offiziell im Estadio Santiago Bernabeu vorgestellt werden und anschließend zum Team ins Trainingslager (USA) reisen.

08:18 Uhr: +BASKETBALL+

Pöltl und Co. verpassen Summer- League- Viertelfinale

Ein 85:91 gegen die Portland Trail Blazers hat in der Nacht auf Freitag den Höhenflug der Toronto Raptors in der NBA Summer League in Las Vegas beendet. Nach zuvor drei Siegen mussten sich Jakob Pöltl & Co. erstmals geschlagen geben. Die Kanadier verpassten damit das Viertelfinale und treffen in der Platzierungsrunde in der Nacht auf Samstag auf die Cleveland Cavaliers.