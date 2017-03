Griezmann trifft bei Atletico- Sieg im Doppelpack

Antoine Griezmann hat seinen Wert als Torjäger für Atletico Madrid am Sonntag erneut unter Beweis gestellt. Der Franzose brachte sein Team in der 26. Runde der spanischen Meisterschaft gegen Valencia zu Hause mit einem Doppelpack (10., 83.) auf die Siegerstraße. Das dritte Tor steuerte Kevin Gameiro in der 48. Minute bei. Atletico rückte damit in der Tabelle auf den vierten Platz vor.