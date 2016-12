Gregoritsch gewinnt mit dem HSV gegen Schalke!

Borussia Dortmund erlitt im Kampf um die Champions- League- Plätze indes einen weiteren Rückschlag. Obwohl das Team von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag beim 1:1 gegen den FC Augsburg zum 29. Mal in Serie vor heimischer Kulisse unbesiegt blieb, überwog nach dem letzten Auftritt in diesem Jahr der Frust. Dem BVB gelang trotz vieler Chancen nur der Ausgleich durch Ousmane Dembele (47.).

Augsburg sorgt für großen BVB- Frust

Die Augsburger schlugen sich hingegen auch im zweiten Spiel unter Interimscoach Manuel Baum beachtlich und kamen dank des Treffers von Ji Dong- won (32.) zu einem verdienten Remis. Der österreichische "Maskenmann" Martin Hinteregger war dabei an der Führung der Augsburger direkt beteiligt. Der am Wochenende als Torschütze erfolgreiche Innenverteidiger zog bei einem Antritt mehrere Gegner auf sich, über Umwege kam der Ball zu Ji, der im Nachschuss erfolgreich blieb.

Mit Georg Teigl hatte der zweite Österreicher in Augsburgs Start- Elf sogar das 2:0 vor Augen, der Ex- Salzburg- Profi konnte den Ball aber nicht bändigen (36.). Erst nach der Pause erhöhte Dortmund das Tempo - und wurde durch Dembele belohnt. Augsburg geriet unter Druck, verteidigte den Punkt aber bis zum Schlusspfiff vehement. Damit verbuchte Dortmund in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg.

Gladbach- Trainer Schubert wohl vor dem Aus

Mehr denn je um seinen Job bangen muss Mönchengladbachs Trainer Andre Schubert. Die Gladbacher unterlagen daheim mit 1:2 gegen den VfL Wolfsburg und rutschten auf Platz 14 ab. Begleitet von vielen Pfiffen verlor der Vorjahresvierte gegen Wolfsburg nach Gegentoren von Daniel Caligiuri (3.) und Mario Gomez (57.). Schlechter stand die Borussia, die durch Thorgan Hazard zwischenzeitlich ausgleichen konnte (52.), zuletzt vor sechs Jahren da.

Eintracht Frankfurt bezwang Mainz mit 3:0 und verbesserte sich vorerst auf Platz drei. Mit einer Schweigeminute in allen Stadien und Trauerflor hatte man noch vor Anpfiff der Opfer des Anschlags von Berlin gedacht.

Die Ergebnisse der 16. Runde:

Dienstag

Borussia Dortmund - FC Augsburg 1:1

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2

Hamburger SV - FC Schalke 04 2:1

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 3:0

Mittwoch

Bayern München - RB Leipzig (20 Uhr)

Hertha BSC Berlin - SV Darmstadt (20 Uhr)

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen (20 Uhr)

FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg (20 Uhr)

1899 Hoffenheim - Werder Bremen (20 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 15 11 3 1 26 36 2. Leipzig 15 11 3 1 19 36 3. E. Frankfurt 16 8 5 3 10 29 4. Dortmund 16 7 6 3 16 27 5. Hoffenheim 15 6 9 0 11 27 6. Hertha BSC 15 8 3 4 6 27 7. Köln 15 6 6 3 6 24 8. Leverkusen 15 6 2 7 -1 20 9. Mainz 16 6 2 8 -4 20 10. Freiburg 15 6 2 7 -7 20 11. Schalke 04 16 5 3 8 1 18 12. Augsburg 16 4 6 6 -4 18 13. Wolfsburg 16 4 4 8 -9 16 14. Gladbach 16 4 4 8 -10 16 15. Bremen 15 4 3 8 -14 15 16. Hamburg 16 3 4 9 -17 13 17. Ingolstadt 15 3 3 9 -12 12 18. Darmstadt 15 2 2 11 -17 8