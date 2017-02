Gregor Schlierenzauer auf gutem Weg nach Lahti

Gregor Schlierenzauer ist auf einem guten Weg in Richtung Nordische Ski- Weltmeisterschaften in Lahti. Der 27- jährige Tiroler, der sich am 5. Februar bei einem Sturz in Oberstdorf u.a. eine Seitenbandverletzung im rechten Bein zugezogen hatte, hat laut seinem Manager Hubert Neuper am Samstag in Innsbruck ein Vollkraft- Training gut absolviert. Am Sonntag war der Tiroler erstmals auf der Schanze.