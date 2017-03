Grandios! ÖSV- Vierfachsieg im Damen- Super- G

Österreichs Juniorinnen haben im WM- Super- G in Aare der Konkurrenz keine Chance gelassen. Nadine Fest führte am Donnerstag einen Vierfachsieg für den ÖSV an, sie verwies Franziska Gritsch (1,19), Dajana Dengscherz (1,30) und Nina Ortlieb (1,41) auf die Plätze zwei bis vier. Ortlieb war bereits Mittwoch in der Abfahrt als Fünfte an einer Medaille vorbeigeschrammt.