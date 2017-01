Grabner trifft im Österreicher- Duell doppelt

Eishockey- Stürmer Michael Grabner traf am Mittwoch in der NHL doppelt. Beim 5:2- Erfolg seiner New York Rangers gegen die Philadelphia Flyers, bei denen Grabners Landsmann Michael Raffl insgesamt 15:24 Minuten auf dem Eis stand, sorgte der Kärntner im Schlussdrittel für das 3:0. Am Ende markierte er mit einem Empty- Net- Tor das 5:2.