GP von Belgien: Hamilton mit Tagesbestzeit

Lewis Hamilton ist mit der Tagesbestzeit ideal in sein 200. Grand- Prix- Wochenende in der Formel 1 gestartet. Der britische Mercedes- Pilot blieb am Freitag in Spa in 1:44,753 Minuten als einziger Pilot unter 1:45. WM- Leader Sebastian Vettel kam hingegen nicht recht in Schwung. Nach Platz drei im ersten Training fehlte dem Deutschen am Nachmittag als Fünftem fast eine halbe Sekunde auf Hamilton.