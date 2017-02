Goooooold! Stefan Kraft ist erstmals Weltmeister!

Der 23- jährige Kraft holte als Halbzeit- Führender nach Sprüngen auf 99,5 und 98,0 m mit 2,1 Punkten Vorsprung auf Wellinger Österreichs erste Medaille bei diesen Titelkämpfen. Hayböck landete auf Rang sechs, nach dem ersten Durchgang war er noch Dritter gewesen. Sein Landsmann Manuel Fettner fiel vom neunten auf den 13. Platz zurück, Gregor Schlierenzauer wurde 24.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Kraft ist der sechste österreichische Normalschanzen- Weltmeister. Davor hatten Toni Innauer 1980, Armin Kogler 1982, ÖSV- Chefcoach Heinz Kuttin 1991, Wolfgang Loitzl 2009 und Thomas Morgenstern 2011 gesiegt.

"Genial. Das hätte ich nicht erträumen können, dass das passiert. Unglaublich", sagte Stefan Kraft nach seinem Siegsprung. "Ich habe schon den Sprung von Andi (zweitplatzierter Andreas Wellinger, Anm.) gesehen auf der Leinwand, das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Aber dann ist es richtig dahingegangen." Michael Hayböck war mit dem sechsten Platz "nicht unglücklich", die Sprünge "geben mir sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Tage".

Das Endergebnis

1. Stefan Kraft (AUT) 270,8 Punkte (99,5/98,0 m)

2. Andreas Wellinger (GER) 268,7 (96,5/100,0)

3. Markus Eisenbichler (GER) 263,6 (95,0/100,5)

4. Kamil Stoch (POL) 262,5 (96,5/99,0)

5. Maciej Kot (POL) 255,1 (95,0/95,5)

6. Michael Hayböck (AUT) 254,4 (98,0/95,5)

7. Johann Andre Forfang (NOR) 253,1 (93,0/98,5)

8. Dawid Kubacki (POL) 251,5 (96,5/93,5)

9. Richard Freitag (GER) 250,4 (94,5/96,0)

10. Daiki Ito (JPN) 249,8 (95,5/94,5)

11. Peter Prevc (SLO) 247,2 (92,5/95,0)

12. Manuel Fettner (AUT) 246,3 (95,0/94,5)

13. Stephan Leyhe (GER) 244,9 (94,0/94,0)

14. Roman Koudelka (CZE) 244,7 (93,0/92,5)

15. Daniel- Andre Tande (NOR) 243,5 (92,5/94,5)

16. Robert Johansson (NOR) 242,6 (93,5/94,5)

17. Andreas Stjernen (NOR) 241,8 (95,0/95,0)

18. Killian Peier (SUI) 240,6 (93,0/93,0)

19. Piotr Zyla (POL) 240,2 (91,5/94,0)

20. Taku Takeuchi (JPN) 238,2 (94,5/91,5)

21. Simon Ammann (SUI) 235,4 (91,5/92,0)

22. Jewgenij Klimow (RUS) 230,5 (91,5/90,5)

23. Jakub Janda (CZE) 227,8 (89,0/90,0)

24. Gregor Schlierenzauer (AUT) 227,0 (89,5/90,0)

25. Janne Ahonen (FIN) 226,3 (90,5/89,5)

26. Ville Larinto (FIN) 225,5 (89,5/90,0)

27. Davide Bresadola (ITA) 224,5 (89,5/90,5)

28. Noriaki Kasai (JPN) 221,7 (90,0/89,0)

29. Denis Kornilow (RUS) 217,6 (92,5/86,0)

30. Dmitrij Wassilijew (RUS) 214,4 (90,5/86,5)