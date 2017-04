Golfstar Johnson verletzt! Masters- Start offen

Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys - von Fußball über Boxen und Leichtathletik bishin zu Tennis:

09:34: ++GOLF++

Golfstar Dustin Johnson verletzt - Start beim Masters offen

Golfstar Dustin Johnson muss um seinen Start beim 81. Masters in Augusta bangen. Der Titelfavorit aus den USA verletzte sich bei einem Sturz von einer Treppe in seinem gemieteten Haus am Mittwochnachmittag am Rücken, wie sein Manager David Winkle mitteilte. Es sei unsicher, ob der Weltranglistenerste fähig sei, am mit zehn Millionen Dollar dotierten Major- Turnier teilzunehmen.

Johnson wurde geraten, in Ruhelage zu verweilen. Der 32- Jährige, der zuletzt drei Turniersiege en suite gefeiert habe, bekam außerdem entzündungshemmende Medikamente und Kältebehandlungen, um vielleicht doch noch am (heutigen) Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Augusta abschlagen zu können.

08:17 Uhr: ++FORMEL 1++

Sao Paulo plant Verkauf von WM- Rennstrecke

Sao Paulo Bürgermeister Joao Doria plant den Verkauf der Formel- 1-Rennstrecke von Interlagos und rechnet mit Bernie Ecclestone als Bieter. Die Veräußerung soll der Zukunftssicherung des Brasilien- Grand- Prix dienen. Ex- F1- Geschäftsführer Ecclestone bestätigte diesbezügliche Gespräche, brachte aber auch den neuen Formel- 1-Eigentürmer Liberty Media als möglichen Interessenten ins Spiel.

Der Kurs in Interlagos gehört der Stadt Sao Paulo, der Verkauf soll Teil einer 7 Milliarden Real (2,11 Mrd. Euro) umfassenden Privatisierungswelle sein. Durch diese sollen die Finanzen der Metropole aufgebessert werden. In Folge eines Eigentürmerwechsel könnte die Infrastruktur beim einzigen WM- Rennen Südamerikas aufgebessert werden. Darin könnte ein Hotel, Luxus- Appartements und ein nach dem dreifachen brasilianischen Weltmeister Ayrton Senna benanntes Museum inkludiert sein.

08:03 Uhr: ++FUSSBALL++

ManCity- Eigentümer kauften uruguayischen Zweitligisten

Die Eigentümer des englischen Premier- League- Klubs Manchester City, die City Football Group (CFG), haben am Mittwoch den uruguayischen Zweitligisten Atletico Torque erworben. "Diese Investition ermöglicht unserer Organisation, die Verbindungen nach Uruguay zu vertiefen und die lokalen und südamerikanischen Talente zu entdecken und entwickeln", hieß es auf der City- Homepage.

Darüber hinaus ist die City Football Group auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem venezolanischen Erstligisten Atletico Venezuela eingegangen. CFG besitzt zudem die Clubs New York City aus der Major League Soccer (MLS) und Melbourne City aus der australischen A- League bzw. hat Anteile am japanischen Erstligisten Yokohama F Marinos.

Das bringt der Sport- Donnerstag

Fünffach- Olympiasiegerin Ischtschenko tritt zurück! Die 30- jährige Russin Natalia Ischtschenko hat am Mittwoch ihren Rücktritt als Synchronschwimmerin bekannt gegeben. "Ich komme nicht mehr als Athletin zurück", sagte die fünffache Olympiasiegerin. "Aber ich bleibe dem Sport treu." Die 19- fache Welt- und zwölffache Europameisterin hat auf Olympia- Ebene dreimal Team- Gold sowie in London 2012 und Rio 2016 auch im Duett mit Swetlana Romaschina Gold geholt.

18:51 Uhr: +RADSPORT+

Konrad bei Baskenland- Tour auf Gesamtrang fünf! Der Österreicher Patrick Konrad ist bei der Baskenland- Radrundfahrt auch auf der dritten Etappe im Vorderfeld gelandet und gesamt auf Rang fünf vorgestoßen. Der Bora- Profi beendete das über 160,5 km von Vitoria- Gasteiz nach Donostia geführte, bergige Teilstück zeitgleich mit dem Zweiten auf Rang acht. Der Spanier David De la Cruz Melgarejo gewann mit drei Sekunden Vorsprung, ist auch Gesamtleader.

18:05 Uhr: +TENNIS+

Federer spielt Exhibition "Match for Africa" gegen Isner! Der Schweizer Roger Federer wird seine wettkampfmäßige Tennis- Pause am 29. April für eine vierte Exhibition "Match for Africa" unterbrechen. In Seattle im US- Bundesstaat Washington wird der bisherige Saison- Dominator gegen den US- Amerikaner John Isner antreten. Unmittelbar davor soll ein Doppel mit Microsoft- Gründer Bill Gates sowie einer weiteren Berühmtheit stattfinden. Die Veranstaltung findet zugunsten Federers Stiftung für Kinder statt. Schon am kommenden Montag ist in Zürich das "Match for Africa 3" gegen Andy Murray angesetzt.

Der Schotte hatte für den dieswöchigen Davis Cup wegen der Nachwirkungen einer Ellbogenverletzung abgesagt. Federer hatte am Sonntag nach seinem Turniersieg in Miami bekanntgegeben, dass er in den nächsten Wochen weiterhin auf Hartplatz trainieren wird und erst kurz vor dem zweiten Grand- Slam- Turnier des Jahres in Paris auf Sand zu wechseln gedenkt.

17:35 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Frauen vom Marathon in Teheran ausgeschlossen! Frauen dürfen nun doch nicht am ersten internationalen Marathon am Freitag in Teheran teilnehmen. "Die Frauen laufen getrennt", sagte Madschid Kejhani, Präsident des iranischen Leichtathletikverbands, laut Nachrichtenagentur IRNA. Auch liefen sie nicht die Marathon- Distanz von 42,195 Kilometern, sondern nur 10.000 Meter im Asadi- Stadion. Der Verband wollte zunächst auch Frauen zum Marathon am Freitag zulassen, wenn sie gemäß der islamischen Kleiderordnung Kopftuch, langes Trikot und Trainingshose tragen. Aber angeblich konnte man sich nicht gegen den erzkonservativen Klerus durchsetzen.

16:01 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Ex- WADA- Chef Howman leitet IAAF- Integritätskommission

Der ehemalige WADA- Generaldirektor David Howman soll die Reformpolitik beim krisengeschüttelten Leichtathletik- Weltverband vorantreiben. Wie die IAAF am Mittwoch mitteilte, wird der Neuseeländer Aufsichtsratsvorsitzender der neu gegründeten Integritätskommission. IAAF- Präsident Sebastian Coe hat das Gremium eingesetzt, das unabhängig vom Verband für Bekämpfung von Doping, Korruption und Manipulation zuständig ist. Howman hofft auf eine "große Rolle" der Kommission.

15:45 Uhr: +BOXEN+

Weltmeister Pacquiao am 2. Juli gegen Horn! Der philippinische Box- Star Manny Pacquiao steigt am 2. Juli wieder in den Ring. Der WBO- Weltmeister im Weltergewicht trifft laut einer am Mittwoch unterzeichneten Vereinbarung in Brisbane auf den noch unbesiegten Australier Jeff Horn. Der 38- jährige Pacquiao, der 59 seiner 67 Kämpfe gewann, hatte seine Karriere am 5. November 2016 sieben Monate nach seinem Rücktritt und dem Einzug in den Senat seines Landes wieder aufgenommen. In seinem Comeback- Kampf holte er sich gegen Jesse Vargas (USA) den WBO- Titel.

15:48 Uhr: +SKI ALPIN+

Steirer Graller neuer deutscher Damen- Trainer! Der Steirer Jürgen Graller wird neuer Trainer der deutschen Ski- Damen um Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg. Der 46- Jährige folgt vor dem Olympia- Winter Markus Anwander nach. "Wir haben die Leistungsziele nicht erreicht", begründete Alpinchef Wolfgang Maier den Wechsel. Graller freut sich auf eine "coole Aufgabe". Keine WM- Medaille und nur zwei Podestplätze im Weltcup der vergangenen Saison waren zu wenig für die Verantwortlichen im DSV. Graller war in den vergangenen vier Jahren Europacup- und Nachwuchskoordinator und davor Damen- Speed- Chef im ÖSV gewesen. "Er kann sich ein Team zusammensuchen, mit dem er dann loslegen kann", sagte Maier.

15:41 Uhr: +FUSSBALL+

DFB- Chef gegen Confed Cup und Club- WM

Deutschlands Verbandspräsident Reinhard Grindel sieht nach der WM- Aufstockung keine Zukunft mehr für den Confederations Cup und die Club- WM. "Ich finde, wenn wir jetzt über den Modus und das nähere Format der WM mit 48 Mannschaften reden, dass wir auch darüber reden sollten, ob wir an diesen Wettbewerben festhalten müssen", sagte Grindel am Mittwoch in Helsinki.

Grindel hat sich mit seiner Wahl zum Mitglied im FIFA- Council und im UEFA- Exekutivkomitee binnen kürzester Zeit zum wichtigsten deutschen Fußball- Funktionär aufgeschwungen. Möglicherweise findet der Confed Cup in diesem Sommer in Russland ohnehin letztmals statt. Für die WM 2022 in Katar ist noch keine Lösung gefunden.

14:35 Uhr: +FUSSBALL+

Sechs Neue in UEFA- Exekutive! Das UEFA- Exekutivkomitee hat sechs neue Mitglieder. Auf dem Kongress der Europäischen Fußball- Union in Helsinki wurde am Mittwoch unter anderem der deutsche Verbandspräsident Reinhard Grindel in das Entscheidungsgremium gewählt. Sein Vorgänger Wolfgang Niersbach war im Vorjahr vom Ethikkomitee des Weltverbandes FIFA gesperrt worden, nun ist Deutschland wieder vertreten.

Neben Grindel sind auch der Schwede Karl- Erik Nilsson, der Ire John Delaney, der Italiener Michele Uva, der Türke Servet Yardimci und die polnische Fußball- Legende Zbigniew Boniek neu in dem Gremium. Der Niederländer Michael van Praag, im Vorjahr Präsidentschaftskandidat, und Englands Verbandspräsident David Gill wurden wiedergewählt.

14:11 Uhr: +SKI ALPIN+

Neumayer gewann in Schweiz vor Feuz! Der Salzburger Christopher Neumayer, zuletzt Dritter der ÖSV- Meisterschaft im Super- G, hat am Mittwoch bei den Schweizer Abfahrts- Meisterschaften in Davos überraschend vor Weltmeister Beat Feuz gewonnen. Neumayer siegte nach 1:09,18 Min. mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf Feuz, der sich erstmals den nationalen Abfahrtstitel sicherte. Im Weltcup hat Neumayer in der Saison 2016/17 nicht gepunktet.

13:49 Uhr: +FUSSBALL+

Lange Pause für Horn- Spieler Varela! SV- Horn- Spieler Toni Varela muss sich laut einer Mitteilung des Fußball- Erste- Liga- Clubs vom Mittwoch einer Operation an einer Hüfte unterziehen und fällt wohl bis zum Saisonende aus. Der Nationalspieler der Kapverden hatte wegen dieser Verletzung nach der Winterpause nur einen Kurzeinsatz absolviert.

11:25 Uhr: +FORMEL 1+

Mercedes gelobt für China Besserung!

Der Auftakt- Coup von Sebastian Vettel soll aus Sicht von Formel- 1-Team Mercedes ein Ausrutscher bleiben. "Wir versuchen, uns jeden Tag zu verbessern. An diesem Tag in Melbourne war Ferrari besser. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie wir sie wieder schlagen können", erklärte Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff vor dem zweiten Saisonrennen am Sonntag (8 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker) in Shanghai.Der Wiener betonte die Qualitäten seines Starpiloten Lewis Hamilton. "Wir erleben den besten Lewis der vergangenen vier Jahre - sowohl auf als auch abseits der Strecke. Er ist eine der Säulen des Teams geworden, und das hat er in Melbourne bewiesen", meinte Wolff. Allerdings hatte sein Team Hamilton in Australien früh zum Reifenwechsel an die Box geholt. Ferrari- Star Vettel nutzte diese Chance und sicherte sich vor dem Briten den Sieg. "Man muss den Finger auf die Wunde legen, seine Schwächen erkennen und darauf reagieren", sagte Wolff.

08:46 Uhr: +BASKETBALL+

Historische NBA- Bestmarke für Westbrook!

Basketball- Superstar Russell Westbrook hat sich Dienstagnacht endgültig seinen Eintrag in die NBA- Geschichtsbücher gesichert: Der 28- Jährige verbuchte beim 110:79- Heimsieg von Oklahoma City Thunder über die Milwaukee Bucks 12 Punkte, 13 Rebounds sowie 13 Assists und somit sein bereits 41. Triple- Double in dieser Saison. Damit stellte Westbrook den 55 Jahre alten NBA- Rekord von Oscar Robertson ein. "Das ist ein Segen, etwas, das ich mir niemals vorstellen konnte, und deshalb eine ganz spezielle Nacht, die ich niemals vergessen werde. Und dass ich das hier in Oklahoma City erreicht habe, ist etwas ganz Spezielles. Ich bin einfach glücklich, ein Teil eines so großartigen Clubs zu sein", betonte Westbrook, dem nun noch fünf Spiele bleiben, um alleiniger Rekordmann zu werden. Da er nun schon bei sieben Triple- Doubles en suite hält, könnte es bereits kommende Nacht in Memphis so weit sein. Für Österreichs Rookie Jakob Pöltl gab's zum Jubiläum eine Niederlage - HIER gehts zur Story!

