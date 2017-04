Golferin verliert Major- Titel wegen TV- Zuschauer

Auf zweifelhafte Weise ist Lexi Thompson um ihren zweiten Major- Sieg umgefallen. Die klar führende US- Golferin erhielt während der Schlussrunde beim "ANA Inspiration" in Kalifornien wegen eines am Vortag begangenen Fehlers, den lediglich ein TV- Zuseher bemerkt hatte, vier Strafschläge. Thompson schaffte es zwar noch ins Play- off, verlor dort aber gegen die Südkoreanerin Ryu So- yeon.