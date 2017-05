Golden State gewinnt auch 5. Play- off- Spiel

Die Boston Celtics stellten indes mit einem 129:119- Heimsieg nach Verlängerung gegen die Washington Wizards auf 2:0 in der "best of seven"- Serie. Matchwinner für den Rekordmeister war der nur 1,75 Meter große Point Guard Isaiah Thomas mit Karriererekord von 53 Punkten, wobei er 29 im letzten Viertel und der anschließenden fünfminütigen Overtime verbuchte.

Nur John Havlicek (54 im Jahr 1973) hat noch mehr Punkte in einem Play- off- Spiel für Boston erzielt. Aufseiten der Gäste war einmal mehr John Wall mit 40 Punkten und 13 Assists der überragende Akteur. Die Serie übersiedelt nun für zwei Spiele nach Washington D.C.