Golden State dominiert Serie gegen San Antonio

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

10:40 Uhr: +BASKETBALL+

Golden State dominiert Halbfinalserie gegen San Antonio

Die Golden State Warriors haben auch das dritte Spiel im NBA- Halbfinale gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Der Vizemeister besiegte am Samstag in San Antonio die Spurs mit 120:108. In der "best- of- seven"- Finalserie der Western Conference führen die Warriors nun mit 3:0 und können mit einem Sieg im nächsten Spiel ins Finale der nordamerikanischen Basketball- Liga einziehen. Damit deutet in der NBA alles auf eine Neuauflage des Finales zwischen Golden State und den Cleveland Cavaliers hin. Titelverteidiger Cleveland ist in der "best- of- Seven"- Serie gegen die Boston Celtics ebenfalls noch ungeschlagen, liegt 2:0 voran.

10:12 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville nur noch einen Sieg vom NHL- Finale entfernt

Die Nashville Predators können auf den erstmaligen Einzug in die Finalspiele in der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL hoffen. Nashville gewann am Samstag im Play- off- Halbfinale 3:1 bei den Anaheim Ducks und braucht in der Finalserie der Western Conference beim Stand von 3:2 nur noch einen Erfolg zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup.

Foto: AP

09:38 Uhr: +BILLARD+

Mario He gewinnt Austrian Open in St. Johann

Mario He hat als erster Österreicher die zur "Dynamic Billard Eurotour" zählenden Austrian Open im Alpendorf in St. Johann im Pongau gewonnen. Der 23- jährige Vorarlberger entschied das Finale im 9- Ball gegen den Spanier Francisco Sanchez Ruiz mit 9:2 für sich, es war sein zweiter Erfolg auf der Eurotour. Der Kärntner Albin Ouschan wurde Dritter.

08:25 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Sonntag!

FUSSBALL

tipico Bundesliga/34. Runde

16:30 Uhr: SK Rapid Wien - SK Puntigamer Sturm Graz (live auf ORF eins)

TENNIS

16:00 Uhr: Rom- Finale: Djokovic - A. Zverev (nicht vor 16 Uhr/live Sky)

MOTORSPORT

Portugal- Rallye (WM)

11:00 Uhr Motorrad- GP von Frankreich (MotoGP 14:00) (live auf ServusTV)

15:18 Lausitz DTM (2. Rennen) (live auf ARD)

RADSPORT

Giro d'Italia, 15. Etappe: Valdengo - Bergamo (199 km, mit Konrad, Großschartner, Mühlberger, Preidler, Pöstlberger) (live auf Eurosport)

EISHOCKEY

WM

16:15 Uhr: Spiel um Platz 3: Russland - Finnland (live auf ORF Sport +)

20:45 Uhr: Finale: Kanada - Schweden (live auf ORF Sport +)

BASKETBALL

ABL/Halbfinale/best- of- five/4. Spiel

18:00 Uhr: WBC Raiffeisen Wels - Redwell Gunners Oberwart

19:00 Uhr: ece bulls Kapfenberg - Swans Gmunden

HANDBALL

EHF- Cup/Final- Four

14:30 Spiel um Platz 3 (St. Raphael - Magdeburg/Weber, Finale 17:45)

HLA/Halbfinale/best- of- three/3. Spiel

19:05 Uhr: Alpla HC Hard - SG Insignis Westwien (live auf ORF Sport+)

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 6

15:00 Uhr: Cineplexx Blue Devils - Mödling Rangers

15:00 Uhr: Ljubljana Silverhawks - Steelsharks Traun

07:35 Uhr: +RADSPORT+

Neuseeländer Bennett triumphiert in Kalifornien

Mit dem Gesamtsieg des Neuseeländers George Bennett ist die zur World Tour zählende Kalifornien- Rundfahrt am Samstag zu Ende gegangen. Der 27- Jährige aus dem niederländischen Team LottoNL- Jumbo, der tags zuvor im Einzelzeitfahren die Führung vom Polen Rafal Majka übernommen hatte, errang seinen ersten bedeutenden Erfolg. Der Steirer Bernhard Eisel belegte den 90. Gesamtplatz.

Foto: AP

22:33 Uhr: +HANDBALL+

Marinovic mit Schaffhausen erneut Schweizer Meister! Österreichs Handball- Teamtormann Nikola Marinovic hat sich mit Schaffhausen zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel in der Schweiz geholt. Am Samstag gewannen die Kadetten nicht zuletzt dank des 40- jährigen Routiniers gegen Pfadi Winterthur mit 30:28 und entschieden so die "best of five"- Serie klar mit 3:0 für sich. 18 Minuten vor Schluss waren die Kadetten noch scheinbar hoffnungslos mit 13:19 im Rückstand gewesen. Die Wende ermöglichte schließlich Marinovic, der ab der 39. Minute (13:17) im Tor stand und seinem Team mit zehn Paraden den Weg zum Sieg ebnete. Für Schaffhausen ist es der insgesamt zehnte Titel bzw. der vierte en suite.

22:14 Uhr: +RHYTMISCHE GYMNASTIK+

Ruprecht erreicht EM- Mehrkampf- Finale! Die Tirolerin Nicol Ruprecht hat ihr Ziel bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Gymnastik in Budapest erreicht und als 20. die Qualifikation für das bei der EM 2018 ausgetragene Mehrkampf- Finale geschafft. Anastasia Potemkina holte den 48. Platz, Nicole Weinl wurde 49. Im Länder- Teamergebnis steigerte sich Österreich gegenüber dem Vortag und erreichte unter 36 Nationen den 15. Endrang.

22:02 UHR: +MOUNTAINBIKE+

Langvad gewann Cross- Country- Auftakt - Osl 32.! Den ersten Cross- Country- Bewerb der Damen im diesjährigen Mountainbike- Weltcup hat am Samstag Annika Langvad gewonnen. Die Weltmeisterin aus Dänemark diktierte in Nove Mesto das Geschehen von Beginn an und gewann 56 Sekunden vor der 45- jährigen Deutschen Sabine Spitz. Die Tirolerin Elisabeth Osl landete auf dem 32. Platz, Lisa Mitterbauer wurde 47.

22:01 Uhr: +FOOTBALL+

Vikings nach Sieg gegen Tirol neuer AFL- Leader! Die Vienna Vikings sind neuer Tabellenführer der Austrian Football League. Im Spitzenspiel der Runde setzten sich die Wiener am Samstag zu Hause mit 31:14 gegen den bisherigen Spitzenreiter Raiders Tirol durch. Die Vikings, die nun seit elf Jahren auf der Hohen Warte gegen die Raiders ungeschlagen sind, haben damit das direkte Duell gegen die Tiroler für sich entschieden.

21:46 Uhr: +WINTERSPORT+

Skispringer Andreas Kofler hat geheiratet! Skispringer Andreas Kofler hat am Samstag seine langjährige Freundin Mirjam geheiratet. Die kirchliche Trauung fand in Mieders statt, die Hochzeitstorte wurde standesgemäß auf der Bergiselschanze angeschnitten, wo auch gleich im Bergiselrestaurant mit zahlreichen Skisprung- Kollegen gefeiert wurde. Schon vor einer Woche hatte das Paar standesamtlich in Fieberbrunn geheiratet.

21:04 Uhr: +FUSSBALL+

DFB ermittelt wegen Manipulationsverdachts gegen Osnabrücker! In der 3. deutschen Liga gibt es einen Manipulationsverdacht. Spieler des VfL Osnabrück sollen versucht haben, vom SV Werder Bremen II Gegenleistungen zu erhalten, wenn sie sich gegen Werder- Konkurrent Paderborn anstrengen. Wegen des Verdachts der versuchten Einflussnahme im Abstiegskampf ermittelt der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball- Bundes (DFB). Der DFB hat auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt und die eigene Ethikkommission eingeschaltet. Dies teilte der DFB am Samstag mit, nachdem sich die zweite Mannschaft von Werder Bremen durch ein 1:0 gegen den VfR Aalen gerettet hatte. Der SC Paderborn stieg nach seinem 0:0 beim VfL Osnabrück dagegen ab.

20:05 Uhr: +TISCHTENNIS+

Linz- Froschberg holt Damen- , Stockerau Herren- Titel! Die Bundesliga- Sieger im Tischtennis heißen Linz AG Froschberg bei den Damen bzw. Stockerau bei den Herren. In Baden setzten sich die Linzerinnen im "Schwesternduell" mit dem LZ Linz Froschberg mit 5:1 durch, womit Liu Jia zum Abschied noch einen Titel holte. Die SG Stockerau setzte sich hauchdünn in einem Entscheidungssatz nach 3:3 gegen Favorit Wels durch.

19:54 Uhr: +FUSSBALL+

St. Pölten gewinnt ÖFB- Ladies- Cupfinale gegen Neulengbach 5:0! Der SKN St. Pölten beziehungsweise Vorgänger- Verein ASV Spratzern hat zum fünften Mal in Folge den österreichischen Fußball- Ladies- Cup gewonnen. Die Titelverteidigerinnen siegten am Samstag im Finale in Melk gegen Neulengbach mit 5:0. Bereits in den vergangenen vier Jahren hatte St. Pölten im Cup- Endspiel gegen Neulengbach triumphiert.

19:40 Uhr: +FUSSBALL+

Viktoria Pilsen wahrt ohne Ivanschitz Titelchance! Ohne den ehemaligen österreichischen Teamspieler Andreas Ivanschitz hat Viktoria Pilsen am Samstag die Chance auf den tschechischen Meistertitel gewahrt. Der Vorjahresmeister gewann in der vorletzten Runde dank eines Last- Minute- Treffers bei Zbrojovka Brno mit 1:0 und geht mit zwei Punkten Rückstand auf Slavia Prag (2:1 bei Mlada Boleslav) in die Schlussrunde. Für eine erfolgreiche Titelverteidigung benötigt Pilsen nun zum Abschluss am nächsten Samstag einen Heimsieg gegen Jihlava und Schützenhilfe von Zbrojovka Brno in Form eines Auswärtssiegs bei Slavia Prag.

19:38 Uhr: +MOTORSPORT+

Ogier nach zweitem Tag Führender bei Portugal- Rallye! Der Franzose Sebastian Ogier hat sich am zweiten Tag der Portugal- Rallye an die Spitze des Klassements gesetzt. Der vierfache Weltmeister war am Samstag im Ford Fiesta eine Klasse für sich und ließ die Hyundai- Konkurrenz Thierry Neuville und Dani Sordo hinter sich. Der Belgier Neuville liegt 16,8 Sekunden zurück, Sordo bereits 51,3. Der Este Ott Tänak rutschte vom ersten auf den vierten Platz.

Foto: AFP

19:16 Uhr: +TENNIS+

18- jähriger Rodionov gewinnt Spring Bowl in der Hinterbrühl! Der 18- jährige Jurij Rodionov hat am Samstag die 38. Spring Bowl, Österreichs wichtigstes Nachwuchs- Turnier, in der Hinterbrühl gewonnen. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte im Finale den Tschechen Ondrej Styler 1:6, 6:3, 6:3. Der 1,90 Meter große Rodionov ist der erste heimische Turniersieger seit Simon Wernhart (1998).

16:58 Uhr: +HANDBALL+

Göppingen lässt Webers EHF- Cup- Traum im Halbfinale platzen! Teamspieler Robert Weber muss den Traum vom Triumph im EHF- Cup vorerst begraben. Mit Magdeburg unterlag der Flügelflitzer am Samstag im Halbfinale des Final- Four- Turniers Gastgeber und Titelverteidiger Frischauf Göppingen mit 29:33 (14:16), erstmals nach 22 Partien gingen die Ostdeutschen wieder als Verlierer vom Platz. Magdeburg hatte die erste internationale Trophäe seit 2007 angepeilt. Weber und Co. treffen nun am Sonntag (14.30 Uhr) im Spiel um Platz drei entweder auf die Füchse Berlin oder den französischen Vertreter St. Raphael. Das Finale geht um 17 Uhr über die Bühne.

16:45 Uhr: +GOLF+

Heimtriumph für Nemecz in Maria Lankowitz! Golfer Lukas Nemecz hat am Samstag das zur Alps Tour zählende Gösser Open in Maria Lankowitz gewonnen. Der 27- jährige Steirer sorgte damit für den ersten Heimsieg bei dem Turnier seit 2008, als Martin Wiegele auf der Par- 72- Anlage erfolgreich gewesen war. Mit Wiegele und Christoph Körbler, die auf dem geteilten dritten Platz landeten, zeigten zwei weitere Österreicher eine starke Leistung. Für Nemecz war es der erste Turniersieg auf einer der europäischen Profitouren. Dabei war sein Start in der Steiermark am Dienstag kurzfristig am seidenen Faden gehangen, nachdem sich eine Möglichkeit aufgetan hatte, beim gleichzeitig stattfindenden Challenge- Tour- Turnier in Spanien an den Start gehen zu können. "Aber mich verbindet emotional so viel mit dem Gösser Open, dass es eigentlich immer klar war, dass ich in Maria Lankowitz spielen werde", sagte Nemecz.

16:35 Uhr: +EISHOCKEY+

Slowakisches Körperöl schuld an Eisproblemen in Köln! Das Rätsel um zeitweilige Eis- Probleme bei der Eishockey- WM in Köln ist gelöst. Ein Körperöl der Slowaken war schuld daran. Das berichtete WM- Organisationschef Franz Reindl am Samstag. Demnach hätten die slowakischen Spieler vor ihren Partien eine besondere Lotion zum Kühlen benutzt. Diese sei auf das Eis getropft und habe dann eine chemische Reaktion verursacht. "Kein Vorwurf an die Slowaken, die wussten es ja selber nicht. Aber bei künftigen Turnieren wird dieses Öl verboten", sagte der Präsident des WM- Organisationskomitees. Das Problem war nur bei Spielen mit slowakischer Beteiligung in der Vorrunde aufgetreten. Bei den slowakischen Partien gegen Deutschland und Russland hatte ein Ölfilm auf dem Eis eine zusätzliche Eisbereitung erforderlich gemacht.

15:30 Uhr: +LEICHATHLETIK+

Österreichs Hürdensprinterinnen starten mit höheren 13er- Zeiten in Saison! Österreichs Top- Hürdensprinterinnen sind am Samstag mit höheren 13er- Zeiten in die Saison gestartet. Bei den Österreichischen Vereinsmeisterschaften in Salzburg gewann Stephanie Bendrat (Union Salzburg) die 100 m Hürden bei 1,0 m/s Gegenwind in 13,59 Sekunden vor Beate Schrott (Union St. Pölten) in 13,68. Das Limit für die Leichtathletik- WM im August in London beträgt 12,98.

15:29 Uhr: +BOXEN+

WBA- WM- Titel im Mittelgewicht geht an N'Dam!

Ergebnis eines Box- WM- Kampfes im Mittelgewicht (72,574 kg) in Tokio:

Hassan N'Dam (FRA) schlägt Ryota Murata (JPN) mit 2:1 Richterstimmen

14:36 Uhr: +KANU+

Schwartz erreicht bei Portugal- Weltcup 200- m-Finale!

Die Oberösterreicherin Viktoria Schwarz hat am Samstag beim ersten Weltcup der Flachwasser- Kanuten in Montemor- o-Velho in Portugal im Kajak- Einer über 200 m das Finale am Sonntag (13.03 Uhr MESZ) erreicht. Das Halbfinale gewann sie vor der Ungarin Krisztina Fazekas- Zur (+0,350 Sek.) und der Irin Jennifer Egan (0,690). Mario Siegl wurde im Semifinale über 500 m Fünfter und bestreitet am Sonntag das B- Finale. Über 1.000 m kam er im B- Endlauf an die fünfte Stelle und wurde Gesamt- 14. Am Sonntag sind auch noch Siegl und Ana Lehaci jeweils über 5000 m im Einsatz.

Viktoria Schwarz Foto: GEPA

14:35 Uhr: +EISHOCKEY+

ÖEHV verlängert mit Teamchef Bader um zwei Jahre

Nach dem Ende April in Kiew geschafften Aufstieg in die A- WM hat der Österreichische Eishockeyverband nun den Vertrag mit Herren- Nationalteamchef Roger Bader verlängert. Der 52- Jährige erhielt einen Zwei- Jahres- Vertrag mit Option auf Verlängerung und wird künftig auch als Direktor aller Nationalmannschaften die Leitung in der Abteilung Sport in der ÖEHV- Geschäftsstelle in Wien übernehmen.

Roger Bader Foto: GEPA

14:10 Uhr: +TENNIS+

Rom: Madrid- Siegerin Halep erste Finalistin

ROM (WTA- Premier, 3,076.495 Dollar, Sand) - Halbfinale:

Simona Halep (RUM- 6) - Kiki Bertens (NED- 15) 7:5,6:1

Finale (Sonntag, 13.30 Uhr): Halep - Garbine Muguruza (ESP- 3)/Elina Switolina (UKR- 8)

Simona Halep Foto: AP

12:34 Uhr: +JUDO+

Achtelfinal- Out von Reiter und Wagner bei Jekaterinburg- Grand- Slam

Österreichs Judoka Lukas Reiter und Christopher Wagner sind am Samstag in Jekaterinburg bei ihrer Grand- Slam- Premiere im Achtelfinale der 73- kg- Klasse ausgeschieden. Davor hatte Reiter den Kanadier Bradley Langlois mit Ippon, Wagner den Kirgisen Adilet Kanatbekow mit Waza- ari besiegt. Es folgten Waza- ari- Niederlagen gegen den Niederländer Sam van t'Westende bzw. den Ägypter Mohamed Mohyeldin. Am Sonntag sind in der russischen Stadt fünf weitere Österreicher im Einsatz.

11:21 Uhr: +MOTORSPORT+

Pole Position für Lucas Auer in DTM auf Lausitzring

Der in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters voranliegende Lucas Auer startet im DTM- Rennen am Samstag auf dem Lausitzring aus der Pole Position (ab 14.48 Uhr/live ARD). Der Tiroler Mercedes- Pilot verwies im Qualifying seinen kanadischen Markenkollege Robert Wickens auf Platz zwei und Maxime Martin aus Monaco im BMW auf drei. Auer hatte vor zwei Wochen beim DTM- Auftakt in Hockenheim das erste Rennen von der Pole Position aus gewonnen und war im zweiten Vierter geworden.

11:01 Uhr: +BASKETBALL+

Cleveland deklassiert Boston und erzielt Play- off- Rekord

Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James (Bild unten) haben mit einem überlegenen 130:86 am Freitag im Finale der Eastern Conference der National Basketball Association ihre Führung in der "best of seven"- Serie gegen die Boston Celtics auf 2:0 ausgebaut. Clevelands 41- Punkte- Vorsprung zur Halbzeit (72:31) war zudem Play- off- Rekord in der NBA. Mit 30 Punkten, sieben Assists und vier Rebounds führte James den Titelverteidiger Cavaliers zum zehnten Play- off- Sieg in Folge. Es war saisonübergreifend der insgesamt 13. in Serie, damit stellten sie den Rekord der Los Angeles Lakers aus dem Jahr 1988/89 ein. Spiel drei findet am Sonntag in Cleveland statt.

Foto: AP

10:40 Uhr: +EISHOCKEY+

Pittsburgh gleicht im NHL- Halbfinale gegen Ottawa aus

Die Pittsburgh Penguins haben in der National Hockey League (NHL) im Finale der Eastern Conference gegen die Ottawa Senators mit einem 3:2- Auswärtssieg zum 2:2 der "best of seven"- Serie ausgeglichen. Matchwinner waren Sidney Crosby und Tormann Matt Murray. In der Western Conference müssen die Nashville Predators für den Rest der Saison ohne ihren kanadischen Play- off- Topscorer Ryan Johansen auskommen. Der Center hatte sich im vierten Spiel gegen Conference- Finalgegner Anaheim Ducks (Stand in Serie ebenfalls 2:2) am Oberschenkel verletzt und wurde bereits operiert.

Foto: AP