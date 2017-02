Gold und Silber! Österreich erobert St. Moritz

Doppel- Sieg für Österreich zum WM- Abschluss! Marcel Hirscher hat sich am Sonntag mit Gold im Slalom zum König von St. Moritz gekrönt. Für Hirscher war es nach Gold im Riesenslalom und Silber in der Kombination die dritte Medaille bei deisen Weltmeisterschaften. Slalom- Silber ging an den Tiroler Shootingstar Manuel Feller. Felix Neureuther holte Bronze.