22:32 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Gold über 400 m für Matzinger bei Para- WM! Günther Matzinger hat bei den Para- Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London am Mittwoch Gold über 400 m in der T47- Klasse geholt. Der Salzburger setzte sich in 49,35 Sekunden vor dem Jamaikaner Shane Hudson (49,60) und Andonis Aresti (CYP/50,31) durch. Sein österreichischer Landsmann Alexander Pototschnig (52,88) wurde Sechster.

Günther Matzinger Foto: GEPA

18:59 Uhr: +MOTORSPORT+

Ex- Williams- Teammanager Nielsen wird F1- Sportdirektor! Steve Nielsen, ehemaliger Teammanager des Rennstalls Williams, wird Formel- 1-Sportdirektor. Der 53- jährige Brite ist direkt Formel- 1-Sportchef Ross Brawn unterstellt. "Er wird die Arbeitsgruppe stärken, die in Zusammenarbeit mit der FIA und den Teams die Rahmenbedingungen für das technische und sportliche Reglement für die nächste Phase der Formel 1 festlegt", erklärte Brawn. Nielsen werde dabei hauptverantwortlich für sportliche und organisatorische Belange sein. Beim Team Williams ist Nielsen bereits durch den ehemaligen McLaren- Teammanager Dave Redding ersetzt worden.

17:34 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Platz 16 für Constantin Blaha zum WM- Abschied! Wasserspringer Constantin Blaha hat am Mittwochnachmittag in Budapest im letzten WM- Bewerb seiner Karriere Platz 16 vom 3- m-Brett belegt. Mit 401,90 Punkten fehlten dem 29- jährigen Wiener am Ende 7,55 Zähler auf Platz zwölf und den damit verbundenen Final- Einzug. Klar bester Halbfinalist war der Chinese Cao Yuan mit 517,45 Punkten. "Ich wollte zum Abschluss noch einmal einen soliden Wettkampf springen - und das ist mir gelungen. Es hat richtig Spaß gemacht", lautete das Resümee von Blaha, der vor dem letzten Durchgang noch Zwölfter gewesen war.

17:23 Uhr: +FUSSBALL+

SKN St. Pölten verpflichtet Ex- FAC- Spieler George Davies! Bundesligist SKN St. Pölten hat sich kurz vor Saisonbeginn nochmals in der Offensive verstärkt. Die "Wölfe" verpflichteten George Davies, der ablösefrei vom deutschen Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth kommt und einen Dreijahresvertrag in der niederösterreichischen Landeshauptstadt unterschrieb. Der 20- jährige Flügelspieler aus Sierra Leone hat bereits Österreich- Erfahrung, spielte er doch in der abgelaufenen Saison während der Rückrunde leihweise für den Floridsdorfer AC in der Ersten Liga. Insgesamt 15 Matches bestritt Davies für den FAC, wobei er neben einem Treffer auch noch drei Torvorlagen verbuchte. Davor war der Youngster, der schon sieben Mal für die Nationalmannschaft von Sierra Leone spielte, auf neun Zweitliga- Einsätze für Fürth gekommen.

17:01 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Austrianer Nacer Barazite wechselt aus den Niederlanden in die Türkei! Neue Herausforderung für Nacer Barazite. Der Ex- Austrianer wechselt vom FC Utrecht aus der niederländischen Eredivise zum Süper- Lig- Aufsteiger Evkur Yeni Malatyaspor in die Türkei. Für Utrecht erzielte Barazite, während seiner drei Jahre, 20 Tore in 92 Spielen. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln wechselte im Winter 2011 vom FC Arsenal zur Wiener Austria und wurde dort schnell zum Liebling der Fans. Ein Jahr nach seinem Wechsel nach Wien verabschiedete er sich jedoch schon wieder von den Veilchen und ging für 4,5 Millionen Euro zum AS Monaco.

Foto: GEPA

15:46 Uhr: +SCHWIMMEN+

Verbands- Vize Al- Musallam unter Korruptionsverdacht! Der Internationale Schwimmverband FINA wird von einem Finanzskandal erschüttert. Im Zentrum der Machenschaften steht offenbar Vizepräsident Husain Al- Musallam. Gemäß Berichten der Zeitung "The Times" und des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll der Kuwaiti in seiner Rolle als Generaldirektor des Olympischen Rats Asiens (OCA) von einer Geschäftspartnerin Zahlungen auf Privatkonten verlangt haben. Eine 20- minütige Tonband- Aufnahme legt diesen Verdacht nahe. Die betreffende Stimme soll die von Al- Musallam sein. "Zehn Prozent für uns, acht Prozent für Sie", sagt dieser demnach und gibt der Vermittlerin exakte Ratschläge für die Verbuchung der abgezweigten Gelder. Die Gesamtsumme der mit dem OCA abgeschlossenen Sponsorenverträge bewegt sich zwischen 40 und 50 Millionen Dollar. Die FINA teilte mit, man werde die Vorwürfe gegen Al- Musallam aufmerksam verfolgen. Der Fall betreffe allerdings den OCA.

15:34 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bolt bestätigt WM- Starts über 100 m und in der Sprintstaffel! Sprintstar Usain Bolt hat in Monaco seine Starts über die 100 m und 4 x 100 m bei den Leichtathletik- Weltmeisterschaften in London bestätigt. Die 200 m lässt der achtfache Olympiasieger wie geplant aus. "Mein allererstes Ziel ist es zu gewinnen, ich will erfolgreich aufhören", sagte Bolt, der sich zuletzt wegen anhaltender Rückenprobleme in München behandeln hatte lassen. "Ich habe viel mit dem Arzt gearbeitet, es wird immer besser", beteuerte der Jamaikaner. Der 30- Jährige wird am Freitag beim Diamond- League- Meeting im Fürstentum Monaco seine WM- Generalprobe absolvieren. Nach der WM in London vom 4. bis 13. August will der schnellste Mann der Welt seine Karriere beenden.

14:47 Uhr: +WASSERSPRINGEN+

Blaha nach Protest im WM- Halbfinale dabei! Wasserspringer Constantin Blaha hat es bei seiner letzten WM- Teilnahme nach anfänglicher Verwirrung doch noch ins Halbfinale vom 3- m-Brett geschafft. Der Athlet der Schwimm- Union Wien hatte den Aufstieg in Budapest mit 398,05 Punkten zunächst als 19. um einen Platz bzw. um neun Punkte vermeintlich verpasst. Aber: "Der Südkoreaner Woo Haram zog nach einem falschen Sprung und einem Protest der Österreicher seinen Start zurück und wurde aus der Wertung genommen", teilte der Österreichische Schwimmverband mit. Woo war auf dem 13. Vorkampf- Platz gelandet. Daher rutschte Blaha doch ins Halbfinale der Top- 18. Bester des 56- köpfigen Feldes war der Chinese Xie Siyi mit 512,90 Zählern.

Foto: GEPA

14:06 Uhr: +BASKETBALL+

Toronto Raptors nehmen Miles von Indiana unter Vertrag! Die Toronto Raptors, das NBA- Team des Österreichers Jakob Pöltl, haben mit C. J. Miles einen neuen Spieler verpflichtet. Der Allrounder, der als Guard oder Forward spielen kann, kommt von den Indiana Pacers und soll vor allem von jenseits der Drei- Punkte- Linie für Gefahr sorgen. Der 30- Jährige habe einen Vertrag für mehrere Jahre unterschrieben.

13:39 Uhr: +FUSSBALL+

Torhüter Neuer wird Bayern Münchens Kapitän! Torhüter Manuel Neuer übernimmt wie erwartet bei Bayern München das Amt des Kapitäns. Der 31- Jährige wird Nachfolger von Philipp Lahm, der seine Profi- Karriere nach der vergangenen Saison beendet hat. "Manuel, das ist ein Mann, der jetzt sehr gestanden auch die Binde von Philipp übernehmen wird", sagte Bayern- Chef Karl- Heinz Rummenigge während der Asienreise der Bayern. In der deutschen Nationalmannschaft hat Neuer in dieser Funktion Bastian Schweinsteiger vor einem Jahr abgelöst. Aktuell befindet sich der Welttorhüter nach einem Mittelfußbruch im Aufbautraining. Darum ist er beim Abstecher der Bayern nach Asien mit Testspielen in China und Singapur nicht dabei. Trainer Carlo Ancelotti geht aber davon aus, dass Neuer den deutschen Meister am 18. August im Bundesliga- Eröffnungsspiel zu Hause gegen Bayer Leverkusen wieder anführen kann.

13:16 Uhr: +FUSSBALL+

Afrika- Cup soll künftig in Sommermonaten stattfinden

Der Afrika- Cup soll künftig auf 24 Mannschaften ausgeweitet werden und in den Sommermonaten ausgespielt werden. Diese Empfehlung gab ein Expertenrat nach einem Meeting am Mittwoch. Es wird erwartet, dass Afrikas Fußball- Kontinentalverband CAF dieser in seiner Sitzung in Rabat folgt. Der Africa Cup of Nations findet alle zwei Jahre statt, bisher wurde im Jänner/Februar gespielt. Die Ansetzung führte zu Differenzen mit Europas Klubs, die ihre Spieler in diesem Zeitraum für das Turnier abstellen müssen. Außerdem wurde empfohlen, strengere Standards für Turnier- Gastgeber festzulegen. Diese sollen künftig nachweisen müssen, dass sie die dafür nötige Organisation und Infrastruktur aufstellen können.

Foto: AFP

13:01 Uhr: FUSSBALL+

Italiens Ex- Nationalspieler Panucci neuer Trainer Albaniens

Der frühere italienische Nationalspieler Christian Panucci wird neuer Nationaltrainer Albaniens. Der 44- Jährige soll das Team durch die Qualifikation zur EM 2020 führen, sagte Verbandspräsident Armand Duka bei der Vorstellung des neuen Coaches am Mittwoch. Panucci folgt auf seinen Landsmann Gianni De Biasi, der Mitte Juni zurückgetreten war. Der ehemalige Abwehrspieler hatte zuletzt den italienischen Zweitligisten Ternana Calcio trainiert, zuvor war er unter anderem Co- Trainer von Fabio Capello in Russlands Nationalteam. Während seiner aktiven Karriere bestritt Panucci 56 Länderspiele und lief unter anderem für Real Madrid und AS Roma ein. Albanien liegt in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland nach sechs Spielen mit neun Zählern auf Rang drei der Qualifikationsgruppe G hinter Spanien und Italien und hat kaum noch Chancen auf die Teilnahme an dem Turnier.

12:53 Uhr: +FECHTEN+

EM in Leipzig: Mahringer in 128er- Runde out

Degenfechter Josef Mahringer ist am Mittwoch zum Auftakt der Fecht- Weltmeisterschaften in Leipzig in der Runde der 128 ausgeschieden. Der 20- Jährige hatte nach drei Siegen und drei Niederlagen in der Vorrunde zum Auftakt der K.o- Phase (256er) ein Freilos, musste sich dann aber gleich dem Chinesen Lan Minghao mit 13:15 geschlagen geben. Am Nachmittag war für Österreich noch die EM- Elfte Olivia Wohlgemuth im Florettbewerb im Einsatz.

12:48 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Sechs heimische Teams bei EM in Lettland vertreten

Österreichs Beachvolleyballer haben am Mittwoch ihre Gegner für die Europameisterschaft in Jürmala (16.- 20. August) erfahren. Robin Seidl/Tobias Winter treffen beim Turnier in Lettland unter anderem auf die Titelträger von 2015, die Lokalmatadoren Janis Smedins/Aleksandrs Samoilovs. Insgesamt ist Österreich mit sechs Duos vertreten. Bei den Herren wird das Kontingent mit Clemens Doppler/Alexander Horst, Thomas Kunert/Christoph Dressler, Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Seidl/Winter ausgeschöpft. Bei den Damen starten neben Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer auch Lena Plesiutschnig/Teresa Strauss.

10:13 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siebenkämpferin Ennis- Hill erhält WM- Gold 2011 nun in London

Die mittlerweile vom Spitzensport zurückgetretene Britin Jessica Ennis- Hill wird während der London- WM im August nachträglich die Goldmedaille als Siebenkampfgewinnerin der Welttitelkämpfe 2011 in Daegu erhalten. Der Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) in Lausanne wies am Dienstag einen Einspruch von Tatjana Tschernowa zurück, der Russin wurde der Titel wegen mehrfachen Blutdopings aberkannt. Für 2012- Olympiasiegerin Ennis- Hill ist es das dritte WM- Gold, sie war auch 2009 und 2015 erfolgreich. Nun erhält sie als nachträglich Geehrte eine Spezialzeremonie im Londoner Olympiastadion.

09:54 Uhr: +SEGELN+

America's Cup 2021 möglicherweise vor Auckland

Bis September soll entschieden werden, wo die Herausforderer- Serie und der America's Cup 2021 in Szene gehen werden. Neuseeland, das Ende Juni vor Bermuda die älteste Sporttrophäe der Welt nach einem 7:1 über die USA zum dritten Mal gewonnen hat, und "Challenger of Record" Luna Rossa ziehen für die 36. Auflage des alle vier Jahre stattfindenden Segel- Klassikers Auckland in Betracht. Der Titelverteidiger darf den Schauplatz der nächsten Auflage bestimmen, gemeinsam mit dem "Challenger of Record" werden Termin und Boots- Typ bestimmt. Der Royal New Zealand Yacht Squadron und der Circolo della Vela Sicilia aus Italien, vertreten durch Luna Rossa, plädieren demnach für Auckland im neuseeländischen Sommer, also in den Monaten Dezember bis Februar. Die weiteren Parameter sollen im September bekannt gegeben werden.

Foto: Associated Press

08:06 Uhr: +FUSSBALL+

Chelsea- Trainer Conte unterschreibt neuen Zweijahresvertrag

Chelsea- Trainer Antonio Conte hat einen neuen Zweijahresvertrag beim englischen Meister unterschrieben. "Ich bin sehr glücklich, dass ich einen neuen Vertrag mit Chelsea unterzeichnet habe. Wir haben extrem hart gearbeitet, um in unserem ersten gemeinsamen Jahr etwas Erstaunliches zu schaffen, auf das ich sehr stolz bin", wurde Conte zitiert. Gleichzeitig betonte der 47- Jährige, dass nun die nächste besondere Herausforderung auf ihn und seine Spieler warte: "Jetzt müssen wir noch härter arbeiten, um weiterhin an der Spitze zu stehen." Bezüglich Vertragsdauer ändert sich für Conte nichts, da er im Sommer des Vorjahres nach seinem Abgang als italienischer Teamchef für insgesamt drei Jahre bei den Londonern unterschrieben hatte.

07:35 Uhr: +SCHWIMMEN+

Alexandri- Schwestern erreichen Kür- Finale

Die Österreicherinnen Anna- Maria und Eirini Alexandri haben am Dienstagabend im Duett als Neunte den Einzug ins Kür- Finale der Synchronschwimmerinnen bei den Schwimm- Weltmeisterschaften in Budapest geschafft. Die Achten des vorangegangenen Technik- Bewerbs erhielten 86,6333 Punkte. Das Finale geht am kommenden Donnerstag in Szene.

22:03 Uhr: +TENNIS+

US- Open- Preisgeld knackt 50- Millionen- Dollar- Marke! Die diesjährigen US Open werden das erste Tennis- Turnier sein, das mehr als 50 Millionen Dollar ausschüttet (rund 43,6 Mio. Euro). Dies gab der US- Verband (USTA) am Dienstag bekannt. Die Sieger bei Männern und Frauen bekommen je 3,7 Millionen Dollar (3,2 Mio. Euro), für die unterlegenen Finalisten bleiben immerhin noch 1,825 Millionen Dollar (1,6 Mio. Euro). Die siegreichen Doppelteams müssen 675.000 Dollar (590.000 Euro) untereinander aufteilen. Das Preisgeld wurde um insgesamt neun Prozent auf 50,4 Millionen Dollar (43,97 Mio. Euro) erhöht.

20:24 Uhr: +FUSSBALL+

Watford gewinnt Testspiel in Wörgl gegen Pilsen 1:0! Der Premier- League- Klub Watford hat am Dienstagabend ein Testspiel in Wörgl gegen Viktoria Pilsen 1:0 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Stefano Okaka in der 79. Minute. Abwehrchef Sebastian Prödl spielte bei den Engländern durch, Ersatztormann Daniel Bachmann kam nicht zum Einsatz. Beim tschechischen Vizemeister wurde Ex- ÖFB- Teamkapitän Andreas Ivanschitz in der 75. Minute eingewechselt.

19:28 Uhr: +BEACHVOLLEYBALL+

Vier ÖVV- Herren- Duos gehen bei der EM an den Start! Der Europäische Volleyball- Verband (CEV) hat am Dienstag das Starterfeld für die Europameisterschaften in Jürmala/Lettland (16. bis 20. August) bekannt gegeben. Bei den Herren ist Österreich gleich mit vier Teams vertreten und schöpft damit neben Polen, Deutschland und Gastgeber Lettland das volle Kontingent aus. Clemens Doppler/Alexander Horst sind dabei als Nummer zehn gesetzt. Auch alle weiteren drei Nationalteams haben es ohne Wildcard in den 32 Teams umfassenden Bewerb geschafft: Thomas Kunert/Christoph Dressler (21.), Martin Ermacora/Moritz Pristauz (22.) und Robin Seidl/Tobias Winter (23.). Bei den Damen sind dagegen nur Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer (14.) dabei.

18:51 Uhr: +FUSSBALL+

Goalie Hart wechselt leihweise zu West Ham United! Englands Nationaltormann Joe Hart wechselt innerhalb der Premier League von Manchester City zu West Ham United. Der 30- Jährige wird von den "Citizens" an den Londoner Ligakonkurrenten ausgeliehen. Hart, der unter Pep Guardiola bei City keine Rolle spielt, war bereits in der vergangenen Saison an den italienischen Serie- A-Klub Torino ausgeliehen worden.

16:54 Uhr: +VOLLEYBALL+

Teamspielerin Maros wechselt zu Lugano! Volley Lugano hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die österreichische Volleyball- Teamspielerin Nikolina Maros verpflichtet worden ist. Die 20- jährige Diagonal- Angreiferin wechselt von Linz Steg in die Schweiz.

16:49 Uhr: +HANDBALL+

Österreicher- Duell in EHF- Cup- Qualifikation! In der ersten Qualifikationsrunde des EHF- Cups treffen mit Westwien und Bregenz zwei österreichische Teams aufeinander. Das Hinspiel findet am 2./3. September in der Südstadt statt, ehe das Rückspiel eine Woche später in Bregenz ausgetragen wird. Der Sieger trifft in der zweiten Qualifikationsrunde auf den Schweizer Cupsieger Wacker Thun.

Im Challenge Cup der Frauen trifft UHC Stockerau in der zweiten Qualifikationsrunde Mitte/Ende Oktober auf den moldawischen Vertreter HC Olimpus- 85. Trofaiach steht bereits fix in der dritten Qualifikationsrunde, wo die Steirerinnen Mitte November auf ZORK Jagodina aus Serbien treffen.

Österreichs Herren- Meister HC Hard startet in der Qualifikation zur Champions League, Vizemeister Fivers Margareten hatte auf die Teilnahme am Europacup verzichtet. Bei den Frauen nimmt Hypo Niederösterreich an der Qualifikation zur Königsklasse teil.

16:39 Uhr: +TENNIS+

Barbara Haas in Gstaad im Achtelfinale! Barbara Haas hat die erste Hürde im WTA- Turnier in Gstaad (250.000 Dollar) gemeistert. Die Oberösterreicherin, die gerade noch einen Platz im Hauptbewerb erhalten hatte, setzte sich gegen die türkische Qualifikantin Basak Eraydin mit 6:4, 4:6, 7:6(3) durch. Achtelfinal- Gegnerin der 21- Jährigen ist entweder die als Nummer 5 gesetzte Schwedin Johanna Larsson oder die Bulgarin Viktorija Tomowa. Haas hatte vergangene Woche das Finale eines mit 60.000 Dollar dotierten ITF- Turniers erreicht.

16:31 Uhr: +TISCHTENNIS+

Linz AG Froschberg in CL gegen Cartagena und Bursa! Das Tischtennis- Damenteam von Linz AG Froschberg ist bei der Auslosung der Champions League in eine Gruppe mit Cartagena (ESP) und Bursa (TUR) gelost worden. Die Türkinnen gelten als Favoritinnen, die Spanierinnen sind Konkurrentinnen des ÖTTV- Meisters um einen Viertelfinalplatz. Froschberg vertraut in der ersten Saison nach dem Abschied von Liu Jia in der Champions League auf Sofia Polcanova, Zhang Mo und Linda Bergström sowie Wechselspielerin Ho Tin- Tin (ENG).

15:53 Uhr: +FUSSBALL+

Juventus verpflichtet Tormann Szczesny von Arsenal! Der italienische Meister Juventus Turin hat den polnischen Nationaltormann Wojciech Szczesny von Arsenal verpflichtet. Zuletzt war der 27- Jährige für zwei Saisonen an Vizemeister AS Roma verliehen. Als Ablösesumme mussten die Italiener laut "Gazzetta dello Sport" zwölf Millionen Euro nach London überweisen. Die Höhe der Ablösesumme könnte aufgrund allfälliger Bonuszahlungen noch um drei Millionen Euro steigen. Szczesny wurde als Ersatz für die bereits 39- jährige Tormann- Legende Gianluigi Buffon geholt. Ebenfalls um zwölf Millionen Euro soll der italienische Außenverteidiger Mattia De Sciglio zu Juventus wechseln. Der 24- jährige Internationale hatte bisher ausschließlich beim AC Milan gespielt.

Wojciech Szczesny Foto: AFP

15:31 Uhr: +FUSSBALL+

Joao Victor nach positivem Dopingtest gesperrt! Der Brasilianer Joao Victor vom Erste- Liga- Klub Kapfenberger SV ist nach einem positiven Dopingtest nach einem Match am 5. Mai 2017 von der Österreichischen Anti- Doping Rechtskommission (ÖADR) für sechs Monate bis 26. November 2017 gesperrt worden. Beim Topscorer des KSV (14 Treffer in der Meisterschaft, 7 im Cup) war die verbotene Substanz Isomethepten nachgewiesen worden. Die ÖADR teilte mit, dass bei der Bemessung der Sperre berücksichtigt wurde, dass der Spieler "nicht vorsätzlich gehandelt, sondern nur seine Sorgfaltspflicht bezüglich der Einnahme von Medikamenten fahrlässig verletzt" habe. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig, da innerhalb einer vierwöchigen Frist noch Rechtsmittel ergriffen werden können.

Foto: GEPA

Übrigens: Der KSV rechnet weiter mit Joao Victor. Man hoffe auf eine baldige Rückkehr des Spielers aus Brasilien, sagte Klub- Präsident Erwin Fuchs. Immerhin habe der Stürmer noch einen laufenden Vertrag. "Ihm steht die Tür offen. Er könnte nach Ablauf seiner Sperre wieder für uns spielen", sagte Fuchs.

13:44 Uhr: +TENNIS+

Weißrussin Asarenka bei "Ladies Linz" am Start

Die Weißrussin Viktoria Asarenka wird beim Damen- Tennisturnier in Linz von 7. bis 15. Oktober aufschlagen. "Ich freue mich schon auf das Turnier in Linz, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt habe", wurde die ehemalige Weltranglisten- Erste am Dienstag in einer Aussendung zitiert. Die 27- jährige Linz- Siegerin von 2012 hatte nach einer Babypause erst im Juni ihr Comeback auf der WTA- Tour gegeben. Beim Rasen- Klassiker in Wimbledon war sie im Achtelfinale an der Rumänin Simona Halep gescheitert.

12:55 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Siebenkämpferin Lagger bei U20- EM um Edelmetall

U20- Siebenkampf- Weltmeisterin Sarah Lagger führt das Aufgebot des ÖLV bei den U20- Europameisterschaften der Leichtathleten in Grosseto an. Die 17- jährige Kärntnerin hatte im Mai in Götzis als erst dritte ÖLV- Athletin nach Ivona Dadic und Verena Preiner die 6.000- Punkte- Marke überboten (6.012). In der Toskana greift die Dritte der U20- Europarangliste ab Donnerstag erneut nach Edelmetall. Der ÖLV entsendet 15 Aktive, die in 18 Bewerben an den Start gehen.

11:59 Uhr: +TENNIS+

Jürgen Melzer sagt für Kitzbühel ab

Foto: GEPA

Jürgen Melzer hat seine Teilnahme am ATP- 250- Tennisturnier in Kitzbühel (29. Juli - 5. August) abgesagt. Der 36- Jährige, der bereits im Mai mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet worden war, musste nun doch auf diese verzichten. "Ich bin nach meiner Verletzung noch nicht in der Form, in der ich für ein Heimturnier gerne sein würde", sagte Melzer in einer Aussendung am Dienstag. Die zweite Veranstalter- Wildcard für das Hauptfeld neben Gerald Melzer geht laut Mitteilung der Organisatoren nun an den 21- jährigen Wimbledon- Sensationsmann Sebastian Ofner.

10:05 Uhr: +FECHTEN+

ÖFV- Quartett hofft bei WM in Leipzig auf Top- 16- Platz

Österreichs Fechter hoffen bei den Weltmeisterschaften in Leipzig ab Mittwoch auf einen Platz unter den ersten 16. "Das wäre das Minimalziel, die Chance ist auf jeden Fall da", sagte ÖFV- Generalsekretär Marco Haderer vor dem Auftakt.

Österreich ist mit einem Quartett am Start. Olympia- Teilnehmer Rene Pranz (Weltranglisten- 117.), Tobias Reichetzer (91.) und Olivia Wohlgemuth (65.) treten im Florettbewerb an, für den 20- jährigen Degenfechter Josef Mahringer (131.) geht es nach bestandener Matura um wertvolle Erfahrungen. Für Wohlgemuth und Mahringer beginnt das Großereignis am Mittwoch, Pranz und Reichetzer sind ab Donnerstag im Einsatz.

Die besten Aussichten auf einen Top- 16- Platz haben laut Haderer der Olympia- 33. Pranz und die EM- Elfte Wohlgemuth. Die 25- Jährige hatte als einzige ÖFV- Starterin bei den Europameisterschaften im vergangenen Juni in Tiflis überzeugt. Bei den Herren waren Pranz (51.) und U23- Europameister Reichetzer (46.) nur im geschlagenen Feld gelandet. "Bei der WM wird es anders sein", erwartete Haderer eine Steigerung. Für die beiden WM- Debütanten Reichetzer und Mahringer sei ein Top- 64- Platz wünschenswert.

08:52 Uhr: +FUSSBALL+

Schnaderbeck geht's "sehr gut"

Viktoria Schnaderbeck könnte den Wettlauf mit der Zeit um einen Einsatz im Auftaktspiel gegen die Schweiz gewinnen. "Es geht mir sehr gut. Das Knie hat sehr gute Fortschritte gemacht", sagte die ÖFB- Kapitänin am Montag in Deventer vor dem Abschlusstraining. Ein Knochenmarksödem im linken Knie hatte sie in den letzten Wochen gehindert, am Sonnntag trainierte sie erstmals wieder mit dem Team.

Foto: APA/HANS PUNZ