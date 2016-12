Gladbach wirft Trainer Schubert raus!

"Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit Andre zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", erklärte Borussia- Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch.

Foto: APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI

Der 45- jährige Schubert hatte sein Amt im September 2015 angetreten und den Klub in der Vorsaison auf Rang vier geführt. "Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen", so Eberl. Über die Nachfolge werde man zu gegebener Zeit informieren, hieß es weiter.