19:04 Uhr: +RADSPORT+

Giro- Sieger Dumoulin bleibt bis 2021 bei Sunweb! Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin wird zumindest bis zum Ende der Saison 2021 für das Team Sunweb fahren. Das gab der Rennstall aus Deutschland am Dienstag bekannt. Der Vertrag des 26- Jährigen, der kürzlich die 100. Ausgabe des Giro d'Italia gewonnen hatte, wäre sonst nur bis 2018 gelaufen. Ein Teamkollege von Dumoulin bei Sunweb ist der Steirer Georg Preidler.

Foto: AP

18:10 Uhr: +TRIATHLON+

Acht ÖTRV- Athleten bei Heim- EM in Kitzbühel! Der Österreichische Triathlon- Verband (ÖTRV) hat am Dienstag acht Athleten für die Heim- Europameisterschaften über die olympische Distanz in Kitzbühel nominiert. Im Damen- Bewerb am 16. Juni vertreten Lisa Perterer, Sara Vilic und Julia Hauser die rot- weiß- roten Farben. Tags darauf gehen Alois Knabl, Lukas Pertl, Lukas Hollaus, Thomas Springer und U23- Athlet Martin Demuth an den Start. Am 18. Juni steht zum Abschluss der Titelkämpfe noch ein Mixed- Bewerb auf dem Programm. Springer ist nach einem Radsturz beim Weltcup am Sonntag in Cagliari angeschlagen, sollte bis zur EM aber wieder topfit sein.

18:09 Uhr: +LANGLAUF+

Johaug nach CAS- Anhörung zuversichtlich! Die wegen Dopings gesperrte norwegische Spitzen- Langläuferin Therese Johaug hat sich nach einer Anhörung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne optimistisch gezeigt, an den Olympischen Winterspielen 2018 teilnehmen zu können. Am Dienstag musste sich Johaug vor dem dreiköpfigen Tribunal verantworten. "Ich bin sehr erleichtert, dass es vorbei ist", sagte sie im Anschluss. Sie habe ein gutes Gefühl. "Ich fühlte mich in der Lage, das zu vermitteln, was ich wollte", erklärte die mehrfache Weltmeisterin. Jetzt liege die Entscheidung beim CAS. Das Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Den Obersten Sportgerichtshof angerufen hatte der Ski- Weltverband (FIS), für den die vom norwegischen Skiverband ausgesprochene Sperre von 13 Monaten zu milde ist.

18:07 Uhr: +FUSSBALL+

Terek Grosny wird in Achmat Grosny umbenannt! Der russische Erstligist Terek Grosny wird nach dem ehemaligen Präsidenten der autoritär geführten Teilrepublik Tschetschenien, Achmat Kadyrow, umbenannt. Der Rat des Klubs habe beschlossen, sich künftig Achmat Grosny zu nennen, sagte Vereinsdirektor Achmed Ajdamirow der Agentur Tass. Anlass dafür seien zahlreiche Bitten von Fans gewesen. "Dank des ersten Präsidenten existiert der Klub", sagte Ajdamirow. Achmat Kadyrow war der Vater des amtierenden Präsidenten Ramsan Kadyrow, der die russische Teilrepublik im Nordkaukasus seit 2007 mit harter Hand führt. In dieser Saison hatte Terek Grosny den fünften Platz belegt. Der Verein wurde 1958 gegründet.

17:43 Uhr: +FUSSBALL+

Russische Hooligans dürfen nicht zu den Spielen beim Confed Cup! Russische Hooligans, die bei der Fußball- EM in Frankreich auffällig geworden sind, dürfen nicht zu den Spielen des Confed Cup und der WM 2018 kommen. Jene russischen Fans, die an der Gewalt in Frankreich teilgenommen hätten, stünden auf einer schwarzen Liste, sagte Anton Gussew vom Innenministerium am Dienstag in Moskau. Der Agentur Tass zufolge stehen insgesamt 191 Menschen auf dieser Liste. Die russischen Behörden hätten eng mit den französischen zusammengearbeitet. Bei der EM 2016 hatte es unter anderem rund um das Spiel England gegen Russland in der Hafenstadt Marseille Ausschreitungen zwischen Fans gegeben. Mehrere Hooligans waren des Landes verwiesen worden.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

16:53 Uhr: +RADSPORT+

Etappensieg von Bouwman bei der Dauphine! Der Niederländer Koen Bouwman hat die dritte Etappe des Rad- Klassikers Criterium du Dauphine für sich entschieden. Das Hauptfeld mit dem Oberösterreicher Michael Gogl kam am Dienstag in Tullins mit elf Sekunden Rückstand auf die Ausreißer ins Ziel, Gogl wurde 87. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden behielt der Belgier Thomas de Gendt, der den 64. Platz belegte.

16:20 Uhr: +TENNIS+

ITF will im Davis Cup nur noch zwei Gewinnsätze im Einzel! Das "Board of Directors" des Internationalen Tennisverbands (ITF) hat eine Serie von einschneidenden Reformen für den Davis Cup und den Fed Cup genehmigt, die von den zuständigen Komitees empfohlen wurden. Wesentlichste Änderung ist die Reduzierung der Spiele vom "best of five"- in den "best of three"- Modus. An den drei Tagen von Freitag bis Sonntag im Davis Cup wird festgehalten, das Doppel am Samstag soll weiter über drei Gewinnsätze ("best of five") gespielt werden. Die Finalisten im Davis Cup und Fed Cup erhalten das Gastgeber- Recht für die erste Runde im folgenden Jahr. Zusätzlich sollen u.a. die Gastgeberkosten für nationale Verbände reduziert werden.

15:50 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Bolt tritt am 28. Juni in Ostrava über 100 m an! Sprint- Superstar Usain Bolt tritt am 28. Juni erneut beim Leichtathletik- Meeting in Ostrava an. Der Weltrekordler aus Jamaika bestreitet in Tschechien über 100 m seinen heuer ersten Europa- Auftritt vor der WM im August in London. Mit David Rudisha, Mo Farah und Wayde van Niekerk werden in Ostrava auch noch weitere Stars am Start stehen.

15:28 Uhr: +FUSSBALL+

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei Spiel Schottland - England! Nach den Terroranschlägen von Manchester und London werden die Sicherheitsvorkehrungen rund um das WM- Qualifikationsspiel zwischen Schottland und England in Glasgow erhöht. Wie der Schottische Fußball- Verband SFA mitteilte, wird es bei der Partie am Samstag verstärkte Personen- und Taschenkontrollen am Hampden Park geben. Wegen längerer Wartezeiten werde der Einlass bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff beginnen.

14:26 Uhr: +FUSSBALL+

Stefano Pioli neuer Fiorentina- Trainer! Stefano Pioli übernimmt das Traineramt des italienischen Oberhausklubs Fiorentina. Der 51- jährige Italiener, der erst vor wenigen Wochen als Coach von Inter Mailand gefeuert wurde, tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Sousa an.

Stefano Pioli Foto: AFP

14:06 Uhr: +FUSSBALL+

Inter Mailand hat einen neuen Trainer

Luciano Spalletti wird nach eigenen Angaben neuer Trainer beim italienischen Großklub Inter Mailand. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei Inter Mailand. Es ist alles geklärt", sagte Spalletti am Dienstag in Mailand. Der 58- Jährige war bis zum Ende der abgelaufenen Saison noch Trainer beim Ligakonkurrenten AS Roma und landete mit dem Klub auf Platz zwei. Trotz der Qualifikation für die Champions League verließ er den Hauptstadtklub. Eine entscheidende Rolle bei seinem Wechsel spielt auch der Technische Direktor Walter Sabatini, mit dem Spalletti bereits bei der Roma zusammengearbeitet hat. "Sabatini ist ein großartiger Mensch und Fachmann. Dies erleichtert vieles", sagte Spalletti. Inter hatte als Siebenter die internationalen Plätze verpasst. Spalletti wäre schon der vierte Chefcoach des Traditionsklubs binnen eines Jahres.

Luciano Spalletti Foto: AP

13:42 Uhr: +FUSSBALL+

Tschechiens inhaftierter Verbandschef Pelta trat zurück

Der Vorsitzende des tschechischen Fußballverbands, Miroslav Pelta, hat knapp einen Monat nach seiner Festnahme seinen Rücktritt erklärt. Er habe eine entsprechende Erklärung aus der U- Haft geschickt, teilte sein Anwalt der Agentur CTK zufolge am Dienstag mit. Am vergangenen Freitag hatte sich die Generalversammlung des Verbands FACR überraschend nicht auf einen Nachfolger einigen können.

13:19 Uhr: +FUSSBALL+

Russlands Mittelfeldspieler Sobnin fällt für Confed Cup aus

Wenige Tage vor dem Confederations Cup ist bei der russischen Nationalmannschaft ein wichtiger Stammspieler ausgefallen. Mittelfeldmann Roman Sobnin von Meister Spartak Moskau verletzte sich beim Testspiel der "Sbornaja" am Montag gegen Ungarn am rechten Kreuzband. Damit fällt der 23- Jährige für den Confed Cup im eigenen Land aus.

12:25 Uhr: +FUSSBALL+

Nächster Spieler verlässt St. Pölten

Der SKN St. Pölten wird in der kommenden Saison der Bundesliga auch auf Marco Perchtold verzichten müssen. Wie der Tabellen- Neunte der abgelaufenen Saison am Dienstag bekannt gab, sucht der Mittelfeldspieler (28) eine neue sportliche Herausforderung. Eine Verlängerung seines Vertrags konnte deshalb nicht erzielt werden. Anfang Juni hatte St. Pölten bereits vermeldet, sich von sieben Profis - darunter Christopher Drazan, Ümit Korkmaz oder Martin Grasegger - zu trennen.

Marco Perchtold Foto: GEPA

12:10 Uhr: +FUSSBALL+

Ngwat- Mahop verlängert bei Altach bis 2019

Bundesligist SCR Altach hat den Vertrag von Offensivspieler Louis Ngwat- Mahop bis 2019 verlängert. Der 29- jährige Kameruner stieß 2012 zu den Vorarlbergern, für die er es bisher auf 85 Liga- Partien und 18 Tore brachte.

11:58 Uhr: +FUSSBALL+

Kolasinac von Schalke zu Arsenal

Defensivspieler Sead Kolasinac verlässt wie erwartet den deutschen Bundesligisten Schalke 04 und wechselt zu Arsenal. "Ich werde meine Karriere in London beim FC Arsenal fortsetzen", bestätigte Kolasinac am Dienstag. Der Vertrag des 23- jährigen nunmehrigen Ex- Kollegen von Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf läuft aus. Schalke erhält für den bosnischen Teamspieler keine Ablöse.

Foto: GEPA

10:45 Uhr: +FUSSBALL

Lewandowski in "kicker"- Umfrage bester Bundesliga- Spieler

Bayern- Torjäger Robert Lewandowski ist nach Ansicht seiner Kollegen der beste Feldspieler der abgelaufenen deutschen Fußball- Bundesliga- Saison. Der Pole erhielt bei der Umfrage des Fachmagazins "Kicker" unter 248 Erstliga- Profis 25 Prozent der Stimmen. Zweiter wurde Ex- Salzburg- Mittelfeldspieler Naby Keita (Leipzig/15,7 Prozent), der auch in der Aufsteiger- Rangliste auf Platz zwei gereiht wurde. Als Trainer der Saison sahen 44,8 Prozent der befragten Profis den Hoffenheimer Julian Nagelsmann, Zweiter wurde Leipzigs Ralph Hasenhüttl (16,1), Fünfter dessen Landsmann Peter Stöger (Köln/6,9).

Robert Lewandowski Foto: GEPA

10:21 Uhr: +EISHOCKEY+

Linz holt EBEL- Topscorer Locke und Ersatzgoalie Mocher

Die Black Wings Linz haben mit Stürmer Corey Locke und Ersatztormann Paul Mocher zwei weitere Spieler für die kommende Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) verpflichtet. Der 33- jährige Locke war mit 12 Toren und 65 Assists in 52 Spielen für den VSV bester Ligascorer der abgelaufenen Saison. Zudem verfügt der Kanadier mit neun Spielen für die Montreal Canadiens über NHL- Erfahrung. Mit Mocher verstärkten sich die Oberösterreicher auch auf der Torhüterposition. Der 18- jährige Kärntner spielte in der abgelaufenen Saison im Nachwuchs von Red Bull Salzburg und ist in Linz als dritter Goalie vorgesehen. Mit diesen zwei Verpflichtungen ist die Kaderplanung der Black Wings für die Saison 2017/18 abgeschlossen.

09:04 Uhr: +EISHOCKEY+

Nashville gleicht im Stanley- Cup- Finale aus!

Die Stanley- Cup- Finalserie wird wieder spannend. Die Nashville Predators haben nach zwei überzeugenden Heimsiegen die Stanley- Cup- Finalserie gegen die Pittsburgh Penguins ausgeglichen. Mit 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) konnten die Predators Spiel vier am Montag (Ortszeit) für sich entscheiden. Nashville konnte durch den Sieg seine Heimbilanz in den diesjährigen Playoffs der nordamerikanischen Eishockey- Liga NHL auf neun Siege und eine Niederlage verbessern. Die einzige Niederlage der Predators auf heimischem Eis gab es in Spiel vier der Halbfinalserie gegen die Anaheim Ducks. Nach jeweils zwei Heimerfolgen beider Mannschaften liegen Nashville und Pittsburgh in der Serie mit zwei Siegen gleichauf.

Foto: AP

07:45 Uhr: + SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Dienstag!

FUSSBALL

Länderspiel

18:00 Uhr: Ukraine - Malta

19:30 Uhr: Israel - Moldau

20:45 Uhr: Dänemark - Deutschland (live auf ZDF)

TENNIS

French Open

14:00 Uhr: Viertelfinale (Thiem - Djokovic/2. Match nach 14 Uhr) (live im sportkrone.at- Ticker, auf ORF Sport + und Eurosport)

22:29 Uhr: +FUSSBALL+

Russland gewinnt Testspiel in Ungarn 3:0 ++ Türkei holt Remis in Mazedonien

Ergebnisse von Fußball- Länderspielen am Montag:

Mazedonien - Türkei 0:0

Ungarn - Russland 0:3 (0:2) - Tore: Smolow (20.), Eppel (40./Eigentor), Poloz (89.)

Belgien - Tschechien 2:1 (1:1) - Tore: Batshuayi (25.), Fellaini (52.) bzw. Krmencik (29.)

21:57 Uhr: +SEGELN+

Briten gaben Start des Challenger Play- offs kampflos verloren! Der Auftakt in das Halbfinale des Challenger- Play- offs der Segler vor Bermuda hat am Montag mit Aufgaben des britischen Teams Land Rover BAR gegen Neuseeland begonnen. Grund waren technische Probleme. Emirates Team New Zealand liegt im "best of nine"- Vergleich damit 2:0 in Front. Das Duell Artemis Racing aus Schweden gegen Softbank Team Japan hat mit je einem Sieg begonnen, es steht also 1:1.

21:23 Uhr: +SCHWIMMEN+

OSV- WM- Trio testete neuen Budapester WM- Komplex! Ein österreichisches für die Schwimm- WM Ende Juli in Budapest qualifiziertes Trio hat am Pfingst- Wochenende bei den Budapest Open mit dem dortigen neuen WM- Komplex "Duna Arena" Bekanntschaft gemacht. Dabei hat speziell Christopher Rothbauer aufgezeigt, obwohl der Brustlagenspezialist zuletzt auf seine Matura fokussiert gewesen war. Vom WM- Team waren Felix Auböck und Caroline Pilhatsch nicht dabei. Über 100 m Brust markierte Rothbauer in 1:01,93 Minuten nationalen Junioren- Rekord, über 200 m musste er sich in 2:12,94 nur dem ungarischen Olympiasieger und Mehrfach- Weltmeister Daniel Gyurta geschlagen geben - und auch seine 28,61 Sekunden im Brustsprint waren ordentlich. Patrick Staber blieb bei seinem Sieg über 400 m Lagen in 4:20,70 knapp über seiner persönlichen Bestzeit, ebenso über 200 m Delfin in 1:59,23. Lisa Zaiser blieb hingegen um einiges von ihren Bestzeiten entfernt.

19:52 Uhr: +HOCKEY+

Arminen- Teams verloren Europacup- Duelle um den Aufstieg! Der SV Arminen hat am Pfingstmontag in Elektrostal in Russland das Duell mit Rot- Weiß Wettingen um den Turniersieg in der EuroHockey Club Trophy bei Regen 0:1 verloren. Die Schweizer sicherten sich damit auch den Aufstieg. Im nächsten Jahr wird Österreichs Hockey aufgrund der gesammelten Punkte dennoch eine Mannschaft in der Königsklasse, der EuroHockey League, stellen. Daniel Fröhlich von Arminen wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt, Torschützenkönig wurde Dominik Monghy vom AHTC Wien. Sein Team verlor aber das Spiel um Platz fünf gegen Minsk 1:5, wurde damit Sechster.

Größere Folgen hatte eine 0.1- Niederlage der AHTC- Damen bei der Club Challenge II in Wien gegen HC 1946 Prag, denn das bedeutete den Abstieg. Das Duell um den Aufstieg verloren die Arminen- Damen gegen die University Edinburgh nach einem 1:1 mit 1:3 im Shoot- out.

17:14 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Comeback- Sieg von Diskus- Olympiasieger Robert Harting! Der deutsche Diskus- Olympiasieger Robert Harting hat am Montag nach 275 Tagen ein siegreiches Comeback gefeiert. Der Weltmeister gewann am Pfingstmontag beim Leichtathletik- Meeting in Rehlingen mit 64,99 m, verfehlte damit die WM- Norm um einen Zentimeter. Der 32- jährige Rivale des Österreichers Lukas Weißhaidinger hatte seinen davor letzten Wettkampf im September beim Berliner ISTAF bestritten. Danach hatte sich der Bruder von Rio- Olympiasieger Christoph Harting und dreifache Weltmeister - bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro als Titelverteidiger wegen eines Hexenschusses schon in der Qualifikation out - einer Knieoperation unterziehen müssen.

17:02 Uhr: +TISCHTENNIS+

Olympiasieger Ma Long zum zweiten Mal Einzel- Weltmeister! Vier der fünf Titel bei den Tischtennis- Weltmeisterschaften in Düsseldorf sind an Chinesen gegangen. Zum Ausklang am Montag siegte Titelverteidiger Ma Long gegen Fan Zhendong im Herren- Einzel sowie Ding Ning/Liu Shiwen gegen Chen Meng/Zhu Yuling im Damen- Doppel. Beide rein- chinesischen Duelle endeten 4:3. Die Phalanx Chinas hatten die Japaner Maharu Yoshimura/Kasumi Ishikawa im Mixed durchbrochen. Für den Weltranglisten- Ersten Ma ist es nicht nur das zweite WM- Gold nach Suzhou 2015, sondern der dritte große internationale Titel in Folge. Denn im vergangenen August hatte sich der nun 28- Jährige in Rio de Janeiro auch Olympia- Gold geholt. Ding Ning schaffte das Kunststück, sich nach dem Einzel- auch den Doppeltitel zu holen. Für die Weltranglisten- Erste war es eine gewisse Erlösung, hatte sie doch von 2009 bis 2015 viermal in Folge das Doppel- WM- Finale verloren. Schon 2011 und 2015 hatte sie die Möglichkeit, dass Double aus Einzel und Doppel zu realisieren. Fan darf sich übrigens zumindest mit Doppel- Gold trösten, am Sonntag an der Seite von Xu Xin errungen.

Ma Long Foto: AFP

16:52 Uhr: +RADSPORT+

Demare gewinnt 2. Dauphine- Etappe im Massensprint! Der Franzose Arnaud Demare hat am Montag beim Criterium du Dauphine die zweite Etappe im Massensprint für sich entschieden. Der 25- Jährige FDJ- Profi gewann das Teilstück von Saint- Chamond nach Arlanc (171 km) vor dem Norweger Alexander Kristoff und seinem Landsmann Nacer Bouhanni. In der Gesamtwertung verteidigte der Belgier Thomas de Gendt die durch seinen Auftakt- Solosieg übernommene Führung.

16:04 Uhr: +SEGELN+

OeSV fährt mit vier Booten zum Weltcup- Finale vor Santander! Österreich ist mit vier Booten beim Segel- Weltcup- Finale von Dienstag bis Sonntag vor Santander vertreten. Tanja Frank/Lorena Abicht, Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer (je 49er FX), Niko Kampelmühler/Thomas Czajka und David Bargehr/Lukas Mähr (je 470er) werden gegen die "starken, ständig wechselnden Strömungen" kämpfen, die "die Taktik beeinflussen", wie Sportdirektor Georg Fundak sagte.

14:29 Uhr: +FUSSBALL+

FIFA: Kein Kommentar zur diplomatischen Krise um Katar! Der Fußball- Weltverband FIFA hat den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mehrerer arabischer Golfstaaten und Ägyptens zu WM- Gastgeber Katar nicht kommentiert. Die FIFA sei "in regelmäßigem Kontakt" mit dem lokalen Organisationskomitee und weiteren Stellen, die sich um Angelegenheiten in Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft 2022 kümmern, teilte der Weltverband am Montag auf Anfrage mit.

Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

12:47 Uhr: +FUSSBALL+

Borussia Dortmund verpflichtet Abwehrspieler Zagadou! Borussia Dortmund hat den französischen Abwehrspieler Dan- Axel Zagadou verpflichtet. Der 18- Jährige wechselt für die kommende Saison ablösefrei von Paris Saint- Germain zum deutschen Bundesligisten. Der 1,95 Meter große Zagadou spielt in der Innenverteidigung und ist Kapitän der französischen U18- Nationalmannschaft. Nach Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) ist er die dritte Neuverpflichtung der Borussen.

12:25 Uhr: +GOLF+

Weltranglistenzweiter McIlroy erklärt sich fit für die US Open

Der Golf- Weltranglistenzweite Rory McIlroy hat sich von einer Rippenverletzung erholt und fit für die US Open ab 15. Juni in Erin Hills/Wisconsin gemeldet. Der 28- Jährige verpasste heuer wegen dieser Blessur bereits einige Wochen. Der Nordire erholte sich in einem Resort an der Algarve in Portugal und arbeitet dort an seiner Fitness. "Die vergangenen Wochen waren sehr frustrierend. Aber es war wichtig, mich wieder auf einen Fitness- Level zu bringen, der mir das Gefühl gibt, die besten Chancen für die US Open zu haben", sagte der vierfache Majorsieger McIlroy der britischen Tageszeitung "The Guardian"

Foto: EA Sports

12:13 Uhr: +TENNIS+

Berdych trennt sich von Trainer Ivanisevic

Der tschechische Tennisprofi Tomas Berdych hat sich von seinem kroatischen Trainer Goran Ivanisevic getrennt. Der Weltranglisten- 14. unterlag bei den French Open in Paris in Runde zwei dem Russen Karen Chatschanow. "Goran und ich werden nicht mehr zusammenarbeiten", teilte der 31- jährige Berdych auf Facebook mit. Man wolle aber gut befreundet bleiben. Das Duo arbeitete seit August 2016 zusammen.

Berdych (li.) und Ivanisevic Foto: AFP

10:48 Uhr: +KLETTERN+

Freikletterer Alex Honnold bezwang "El Capitan" ohne Sicherung

Ohne jegliche Sicherung oder Hilfsmittel hat Freikletterer Alex Honnold die berüchtigte Steilwand "El Capitan" im US- Nationalpark Yosemite bezwungen. Die knapp 1.000 Meter hohe Wand gilt als eine der schwierigsten Kletterrouten der Welt. Der aus Kalifornien stammende 31- Jährige legte die Strecke nach Angaben des "National Geographic" am Samstag im "free solo" in drei Stunden und 56 Minuten zurück.

Alex Honnold Foto: AP

10:02 Uhr: +FUSSBALL+

Belgiens Teamspieler Hazard fällt mit Knöchelbruch aus

Der belgische Nationalspieler Eden Hazard vom englischen Meister Chelsea FC hat sich im Training einen Knöchelbruch zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie der Belgische Fußballverband (URBSFA) mitteilte, verletzte sich Hazard ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Sonntag. Damit steht der Kapitän der Belgier seinem Team am Montag im Testspiel gegen Tschechien nicht zur Verfügung. Auch das WM- Qualifikationsspiel gegen Estland am Freitag wird Hazard definitiv verpassen. Wie lange der Mittelfeldspieler ausfällt und ob auch der Start in die neue Saison der Premier League gefährdet ist, ist noch nicht bekannt.

Eden Hazard Foto: AFP

09:46 Uhr: +FUSSBALL+

Spanier Fernandez Borbalan pfeift Irland- Österreich

Der spanische Schiedsrichter David Fernandez Borbalan leitet laut ÖFB- Angaben kommenden Sonntag (18 Uhr) das so wichtige WM- Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft in Irland. Der 44- Jährige aus Almeria pfeift seit 2004 in der spanischen Liga, seit 2010 ist er FIFA- Referee. Spiele mit österreichischer Beteiligung hat Fernandez Borbalan bisher keine geleitet.

Fernandez Borbalan Foto: GEPA

08:05 Uhr: +FUSSBALL+

Niederlande mit Kantersieg gegen die Elfenbeinküste

Angeführt von Bayern- Star Arjen Robben hat die niederländische Nationalmannschaft einen Kantersieg im freundschaftlichen Länderspiel gegen die Elfenbeinküste eingefahren. Der Europameister von 1988 besiegte die Afrikaner am Sonntag in Rotterdam klar mit 5:0 (3:0). Die Treffer für die Niederländer erzielten Joel Veltman (13./36.), Robben (32., Elfmeter), Davy Klassen (69.) und Vincent Janssen (75.).

Foto: AFP

08:01 Uhr: +SPORT- TAGESPROGRAMM+

Das bringt der Sport- Montag!

FUSSBALL

Länderspiel

19:45 Uhr: Mazedonien - Türkei

20:30 Uhr: Ungarn - Russland

20:45 Uhr: Belgien - Tschechien

TENNIS

11:00 Uhr: French Open: Achtelfinale (live auf Eurosport)

BASKETBALL

ABL- Finale/best- of- seven/4. Spiel

19:30 Uhr: ece bulls Kapfenberg - Redwell Oberwart Gunners (live auf Sky Sport Austria)

AMERICAN FOOTBALL

AFL/Woche 7

17:30 Uhr: Danube Dragons - Cineplexx Blue Devils

07:54 Uhr: +FUSSBALL+

Girona steigt in die höchste spanische Liga auf

Der FC Girona spielt in der nächsten Saison erstmals in der höchsten spanischen Liga. Das Team aus Katalonien schaffte am Sonntag in der vorletzten Runde den Aufstieg dank eines 0:0 gegen Saragossa. Der letztjährige Absteiger Levante hatte die Rückkehr in die Primera Division schon vor zwei Wochen sichergestellt. Der dritte Aufsteiger wird in einem Play- off ermittelt. Vier Jahre nach der Relegation in die Segunda Division steigt der frühere Europacup- Finalist und Champions- League- Teilnehmer Real Club Deportivo Mallorca in die 3. Liga ab.

21:59 Uhr: +FUSSBALL+

Irland gewinnt Generalprobe für Österreich- Spiel

IrlandsNationalteam geht mit einem Erfolgserlebnis ins WM- Qualifikationsmatch am nächsten Sonntag (11. Juni) gegen Österreich. Die Iren besiegten am Sonntag in einem Testspiel in Dublin Uruguay mit 3:1 (1:1). Kapitän Jon Walters (28.), Cyrus Christie (51.) und James McClean (77.) erzielten die Treffer der Gastgeber.

Teamchef Martin O'Neill stellte seine Startelf gegenüber dem 1:3 gegen Mexiko am Freitag an acht Positionen um. Neu dabei war auch Stoke- Stürmer Walters, der in der 28. Minute von knapp außerhalb des Strafraums zum 1:0 traf. Nach dem Ausgleich durch Jose Gimenez (38.) hatte Walters kurz vor der Pause die neuerliche Führung auf dem Fuß, er traf aber aus zwei Metern nicht das Tor, sondern nur die Latte (43.).

Nach der Pause schossen Christie und der kurz davor eingewechselte McClean nach einem Sprint über das halbe Feld die Iren zum Sieg. McClean war auch Siegtorschütze beim 1:0- Erfolg von Irland in der WM- Qualifikation am 12. November des Vorjahres in Wien.

20:35 Uhr: +HANDBALL+

ÖHB- Frauen besiegten Italien auch im zweiten Testmatch

Österreichs Handball- Nationalteam der Frauen hat auch das zweite Testmatch gegen Italien gewonnen. Nach dem 29:21 vom Vortag fiel das Ergebnis am Sonntag in Rom mit 33:17 (18:9) noch deutlicher aus. "Das war ein sehr, sehr gelungener Trainingslehrgang. Die Mannschaft ist gut zusammengewachsen, hat bis zum Umfallen gekämpft", sagte Teamchef Herbert Müller.

Für die letzten Vorbereitungstage für das WM- Play- off gegen Rumänien (9./13. Juni) stoßen nun am Montag auch Sonja Frey und Laura Bauer - beide waren am Wochenende noch in der französischen Liga im Einsatz - sowie Ines Ivancok (spielte österreichische U18- Meisterschaft) zum Team.

Die an einer Angina erkrankte Altina Berisha dürfte für die Rumänien- Spiele rechtzeitig fit werden, Kapitänin Katrin Engel steht dem Team aus beruflichen Gründen erst im Rückspiel am 13. Juni in Stockerau zur Verfügung.

20:08 Uhr: +HANDBALL+

Vardar Skopje gewinnt Champions League der Herren

Das mazedonische Handball- Topteam Vardar Skopje hat sich den Triumph in der Handball- Champions- League der Herren geholt. Im Finale am Sonntag wurde der französische Meister und Cupsieger Paris St. Germain mit 24:23 (11:12) besiegt. Platz drei sicherte sich der ungarische Meister Telekom Veszprem mit einem 34:30 (18:17) über Rekordsieger FC Barcelona.

19:35 Uhr: +VOLLEYBALL+

ÖVV- Damen verloren in WM- Quali gegen Griechenland mit 1:3

Österreichs Volleyball- Damen- Nationalteam hat die zweite Phase der WM- Qualifikation auf dem vorletzten Platz abgeschlossen. Die ÖVV- Auswahl musste sich am Sonntag zum Abschluss des Turniers in Osijek Griechenland mit 1:3 (20,- 19,- 22,- 23) geschlagen geben.

19:01 Uhr: +HANDBALL+

Weber führt Torschützenliste in Deutschland an

Der österreichische Teamspieler Robert Weber hat am Sonntag zumindest vorübergehend die Führung in der Torschützenliste der deutschen Handball- Bundesliga übernommen. Der 31- jährige Flügel erzielte beim 41:29- Heimsieg des SC Magdeburg gegen den Bergischer HC fünf Tore und hält vor der letzten Runde bei 210 Treffern.

Weber, Torschützenkönig von 2015, überholte damit Philipp Weber (206), der mit dem HSG Wetzlar erst am Montag gegen Tabellenführer Rhein- Neckar Löwen im Einsatz ist. Die Entscheidung um den Torschützenkönig wird wohl in der letzten Runde am kommenden Samstag (10. Juni) fallen. ÖHB- Teamspieler Tobias Wagner ist am Sonntag mit HBW Balingen- Weilstetten abgestiegen.

18:30 Uhr: +FUSSBALL+

Stürmerstar Griezmann bleibt bei Atletico Madrid

Der französische Stürmerstar Antoine Griezmann bleibt auch in der kommenden Saison beim Champions- League- Halbfinalisten Atletico Madrid. "Mit meinem Berater Eric Olhats haben wir zusammen entschieden, dass ich bleibe", sagte der 26- Jährige, der insbesondere vom englischen Rekordmeister Manchester United heftig umworben worden war.

Foto: AFP

Im Interview der französischen TV- Sendung "Telefoot" erklärte Griezmann, die gegen Atletico verhängte Transfersperre habe bei seiner Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt. "Es ist eine schwierige Phase für den Verein, für meine Teamkollegen. Jetzt zu gehen, wäre ein Tiefschlag", betonte der Stürmer, in dessen Vertrag eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen Euro verankert ist.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte vor einigen Tagen die vom Weltverband FIFA verhängte Transfersperre bestätigt. Somit darf Atletico im Sommer keine neuen Spieler verpflichten.

Der beste Spieler der EURO 2016 hatte jüngst mit der Aussage, es gebe gute Chancen für einen Wechsel zu Manchester United, vor allem in Madrid für viel Aufsehen gesorgt.

18:06 Uhr: +JUDO+

Olympia- Fünfte Graf bei Comeback mit Turniersieg

Die Olympia- Fünfte Bernadette Graf hat beim European- Open- Judoturnier in Bukarest ein erfolgreiches Wettkampf- Comeback nach langer Rekonvaleszenz gegeben. Die Tirolerin, die im Oktober an der Schulter operiert worden war, setzte sich in der Gewichtsklasse bis 78 kg mit einem Finalerfolg über Audrey Tcheumeo durch. Die Französin ist Europameisterin und Olympia- Silbermedaillengewinnerin von Rio.

"Es war auf jeden Fall ein guter Wiedereinstieg. Ich hatte vor dem Turnier keinerlei Erwartungen. Die Gegnerinnen in dieser Gewichtsklasse waren für mich natürlich neu", sagte Graf, die normalerweise bis 70 kg kämpft. Daniel Allerstorfer wurde in der Kategorie über 100 kg Dritter.

17:30 Uhr: +VOLLEYBALL+

Österreich bei Weltliga- Turnier mit Debüt- Sieg

Österreichs Volleyball- Nationalteam der Herren hat in der World League seinen ersten Sieg gefeiert. Die ÖVV- Auswahl bezwang am Sonntag zum Abschluss der Gruppe C der Division 3 in Frankfurt Kasachstan mit 3:1 (22,- 21,11,17). Die Mannschaft von Michael Warm hatte mit den punktlosen Kasachen zwei Sätze lang zu kämpfen, spielte danach aber souverän.

Die Österreicher, die erstmals in dem seit 1990 durchgeführten Bewerb dabei sind, beenden das Turnier inklusive W.o- Sieg gegen Venezuela voraussichtlich auf Rang zwei hinter Topfavorit Deutschland. Sie haben damit Werbung für das Heimturnier in der kommenden Woche gemacht. In Linz kommt es am Freitag (9. Juni) zur Revanche gegen Deutschland, danach warten Mexiko (Samstag) und Spanien (Sonntag).

Insgesamt zwölf Mannschaften sind in der Division 3 vertreten, die besten drei Teams nach sechs Runden und Gastgeber Mexiko qualifizieren sich für die Finalrunde in Leon (17./18. Juni). Der Tabellenletzte steigt ab, aber das sollte bei solchen Leistungen kein Thema sein.

16:20 Uhr: +TENNIS+

Comeback von Haider- Maurer vorerst missglückt

Das Comeback von Andreas Haider- Maurer nach nicht weniger als 19 Monaten ist am Sonntag vorerst missglückt. Der aktuell unplatzierte Niederösterreicher war dank einer Wildcard in der Qualifikation für den Challenger in Prostejov erstmals nach seiner langwierigen Fersenverletzung wieder im Einsatz. Nach starkem Start unterlag "AHM" dem Kolumbianer Alejandro Gonzalez mit 6:0, 6:7 (3), 3:6.

Foto: APA/EPA/ANDREW GOMBERT

15:24 Uhr: +TISCHTENNIS+

Chinesin Ding Ning neuerlich Weltmeisterin

Ding Ning hat ihren Titel als Tischtennis- Weltmeisterin erfolgreich verteidigt. Die 26- jährige Olympiasiegerin und Weltranglisten- Erste gewann am Sonntag das chinesische Einzel- Finale vor 8.000 Zuschauern in Düsseldorf gegen Zhu Yuling, die Nummer drei der Welt, mit 4:2 (4,- 9,- 4,10,6,7. Für Ding Ning ist es nach 2011 und 2015 der dritte WM- Einzeltitel.

15:15 Uhr: +RADSPORT+

Zoidl gewinnt Grand Prix Niederösterreich

Der ehemalige Auslandsprofi Riccardo Zoidl hat am Sonntag den Grand Prix Niederösterreich in St. Pölten (159 km) gewonnen. Der Oberösterreicher feierte seinen zweiten Saisonsieg in der Rad- Bundesliga und holte im sechsten Rennen den dritten Erfolg für den Felbermayr- Rennstall.

Zoidl setzte sich bereits nach der Hälfte der 159 Kilometer mit mehr als 2.700 Höhenmeter durch das Mostviertel vom Feld ab und siegte vor dem Slowenen Matej Mugerli (Amplatz- BMC), der seine Ligaführung behauptete. Auf den Rängen drei und vier landeten Zoidls Teamkollegen Stephan Rabitsch und Markus Eibegger.

14:12 Uhr: +TRIATHLON+

Pertl bei Cagliari- Weltcup Zehnter

Triathlet Lukas Pertl hat zwei Wochen vor der Heim- EM in Kitzbühel beim Weltcup über die Sprintdistanz in Cagliari Rang zehn erreicht. Alois Knabl landete am Sonntag an der 18. Stelle, Thomas Springer kam nicht ins Ziel. Lisa Perterer belegte den 16. Platz. Die Siege gingen mit Jolanda Annen und Adrien Briffod jeweils an die Schweiz.

12:37 Uhr: +BERGLAUF+

Mayr holt sich nächsten Staatsmeistertitel

Weltmeisterin Andrea Mayr hat sich am Sonntag ihren bereits zehnten Berglauf- Staatsmeistertitel gesichert. Die 37- jährige Oberösterreicherin holte im Rahmen des Muttersberglaufs in Bludenz nicht nur überlegen ÖM- Gold, sondern gewann klar vor der Deutschen Monique Siegel auch die Weltcupwertung. Bei den Herren verteidigte Manuel Innerhofer ebenfalls seinen Vorjahres- Staatsmeisterschaftserfolg. In der Weltcupwertung landete der Salzburger hinter Exweltmeister Petro Mamu aus Eritrea und Francesco Puppi aus Italien an der dritten Stelle.

Foto: Christof Birbaumer/Kronenzeitung

12:29 Uhr: +KANU+

Kuhnle im EM- Halbfinale eine Hundertstel vor Leitner in Führung

Zu einem rot- weiß- roten Hundertstelkrimi hat sich am Sonntag das Halbfinale im Damen- Kajak- Einer bei der Wildwasserslalom- EM in Tacen entwickelt. Am Ende führte Ex- Weltmeisterin Corinna Kuhnle eine Hundertstelsekunde vor ihrer Landsfrau Lisa Leitner, die vorgelegt hatte. Im Finale der besten zehn greifen die beiden Österreicherinnen ab 15.07 Uhr nach Edelmetall.

11:48 Uhr: +KANU+

Lehaci/Schwarz überzeugen als Weltcup- Dritte über 200 m

Die österreichischen Kanutinnen Ana Lehaci/Viktoria Schwarz haben am Sonntag beim Flachwasser- Weltcup in Belgrad im Kajak- Zweier mit Rang drei über 200 m überzeugt. Im A- Finale über 500 m belegten sie Platz sieben. Auf der kürzeren Strecke fehlten ihnen 0,848 Sekunden auf die siegreichen Portugiesinnen Joana Vasconcelos/Francisca Laia. Im 500- m-Endlauf hatten sie mit 4,285 Sekunden Rückstand auf die deutschen Siegerinnen Franziska Weber/Tina Dietze nichts mit der Entscheidung zu tun.

10:40 Uhr: +FUSSBALL+

TSV Hartberg steigt in Erste Liga auf

Der TSV Hartberg ist in die Erste Liga zurückgekehrt. Die Steirer sind nach einem 2:0- Heimsieg am Wochenende gegen Kalsdorf schon eine Runde vor Schluss nicht mehr von der Spitze der Regionalliga Mitte zu verdrängen und spielen damit anstelle von Absteiger Horn nach einjähriger Pause wieder in der zweithöchsten Spielklasse. Dort werden sie künftig von Christian Ilzer betreut - der frühere Assistent von Heimo Pfeifenberger beim WAC übernimmt das Traineramt von Uwe Hölzl.

Foto: GEPA

10:25 Uhr: +FUSSBALL+

Prada wechselt von Ried zu Wiener Neustadt

Alberto Prada ist ablösefrei von Bundesliga- Absteiger SV Ried zum Erste- Liga- Klub SC Wiener Neustadt gewechselt. Der spanische Defensivspieler brachte es in den vergangenen beiden Saisonen für die Innviertler auf 47 Bewerbspartien.

Alberto Prada Foto: GEPA