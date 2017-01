Gewinnen wie ein Weltmeister!

Das gibt´s zu gewinnen:

1. Preis: 5 x 2 VIP- Aufenthalte in St. Moritz inkl. VIP- Ticket und Hotel

- Eigenanreise

- Anreise: Mittwoch, 8. Februar

- Abreise: Donnerstag, 9. Februar

- 1 Übernachtung im Deluxe- Doppelzimmer im 4*Hotel Rosatsch in Pontresina

- Tickets für den Herren Super- G am 08.02.2017 um 12:00 Uhr

- Eintritt zum St. Anton Abend im Tirol Berg im Zentrum von St. Moritz inkl. kulinarische Verpflegung & Entertainment

Anreise sowie Transfer zwischen Hotel und Veranstaltungs- Location sind selbst zu organisieren.

2. Preis: 2 x 2 Skiurlaube in St. Anton am Arlberg

- Eigenanreise.

- 2 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. Frühstück in einem 4*Hotel in St. Anton

- Arlberg Liftpass für 2 Tage

- Einzulösen während des Sonnenskilaufs von 1. bis 17. April 2017.

Die Skiurlaube müssen in dieser Saison und je nach Verfügbarkeit in Anspruch genommen werden.

3. Preis: 20 original Schöffel ÖSV WM Skijacken und 50 Jacken aus der Schöffel ÖSV Kollektion

Einfach beim untenstehenden Ratespiel mitmachen und vielleicht schon bald gewinnen!



