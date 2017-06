"Gewaltig!" Cristiano Ronaldo war den Tränen nahe

Und freilich lieferte auch der große Name der Madrilenen auf dem Rasen: Cristiano Ronaldo. Wie so oft lief das Spiel am Portugiesen lange über weite Strecken vorbei. Doch, als es darauf ankam, war er da. Sein Schuss in der 20. Minute war das 500. Tor der "Königlichen" seit Einführung der Champions League 1992/93. Der 32- Jährige selbst wurde damit zum ersten Spieler, der in drei verschiedenen Finals traf.

Mit seinem Treffer zum 3:1 sorgte Ronaldo für einen weiteren Superlativ. Mit zwölf Saisontoren wurde er zum sechsten Mal Torschützenkönig, insgesamt hält er bei 105 Treffern in der Königsklasse. Einfach königlich! "Es ist gewaltig, die Saison mit diesem Titel und dem Rekord zu beenden. Ich bin überglücklich", jubelte Ronaldo. Zinedine Zidane lobte ihn: "Cristiano gibt sich nie zufrieden. Das macht ihn so einzigartig."

Zwölfter Triumph

Insgesamt eroberte das weiße Ballett, das beim 4:1 gegen Juventus in violett spielte, seinen zwölften Titel im wichtigsten Klubwettbewerb des Fußballs - fünf mehr als der erste Verfolger Milan. Sechs Trophäen holte Real, als es noch Europacup der Landesmeister hieß, sechs sind es nun bereits in der Champions League. Womit man auch in dieser Ära Rekordhalter ist. Zum ersten Mal seit 1958, sprich 59 Jahren, gelang es Real wieder, den Meistertitel und die Königsklasse in ein und demselben Jahr zu holen.

Zidane mit Trainer- Traumstart

Vor allem war dieser historische Triumph einer für Zidane. In seinen ersten beiden Saisonen als Coach der "Königlichen" vollbrachte der Franzose gleich das Unmögliche, an dem zuvor alle anderen gescheitert waren. Zwei Champions- League- Titel in Folge als Trainer - das war zuvor Arrigo Sacchi 1989 und 1990 mit dem AC Milan gelungen.

