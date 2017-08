Geschmacklos! Barca- Fans schimpfen: "Neymar stirb"

Einfach nur geschmacklos! Bei einem Benefizspiel zwischen dem FC Barcelona und dem brasilianischen Klub Chapecoense sorgten Fans der Katalanen für unschöne Szenen. Nach dem Wechsel von Superstar Neymar zum französischen Klub PSG (oben im Video) sind anscheinend einige Anhänger so sauer, dass sie dem Brasilianer den Tod wünschen. Einige Zuschauer sangen "Neymar muerete" - was übersetzt so viel heißt wie "Neymar stirb".