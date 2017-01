Gerrard kehrt zu Liverpool zurück - als Trainer

Die Liverpool- Ikone Steven Gerrard kehrt an die Anfield Road zurück. Der langjährige englische Fußball- Nationalspieler wird beim Premier- League- Club einen Posten in der Jugendakademie übernehmen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Demnach wird Gerrard, der 17 Profijahre und 710 Pflichtspiele für die "Reds" absolvierte, bereits im Februar seinen neuen Job antreten.