Gerhard Berger: "Barcelona wird ein Re- Start"

"Krone": Sportlich ein Kracher, 100.000 Zuschauer auf den Tribünen. Gerhard, die DTM fährt mit Vollgas in die richtige Richtung.

Gerhard Berger: Ja, wir haben keine Regelrevolution gemacht, sondern wichtige Details verändert. Die weichen Reifen, weniger Boxenfunk, der Fahrer ist mehr Mittelpunkt - oder der Indy- Re- Start - das funktioniert.

Strietzel Stuck (Präsident des Deutschen Motorsport Bundes) meinte, du hättest noch viele super Ideen, wann werden die denn umgesetzt?

Ich weiß, dass es noch Schrauben gibt, an denen wir drehen müssen. Motor, Aerodynamik - aber das ist jetzt nicht mehr umsetzbar, erst fürs neue Reglement 2019. Daher will ich jetzt noch nicht zu viel darüber plaudern.

Du musst auch sehr stolz auf deinen Neffen Lucas Auer sein.

Der Luki hat in den letzten drei Jahren eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Den Speed hatte er immer schon, aber er hatte die Dosierung der Aggressivität nicht immer unter Kontrolle. Jetzt muss einfach die Konstanz her …

… um am Ende der Saison vielleicht den Sprung in die Formel 1 zu schaffen?

Sagen wir einmal so: Luki hat an Reife gewonnen und als Rennfahrer Riesenschritte nach vorne gemacht.

Okay. Apropos Formel 1. Am Wochenende geht's weiter in Barcelona. Was erwartest du vom Europa- Auftakt?

Zum einen ist es eine ganz spezielle Strecke. Zum anderen bringen die Teams, die in den vier Überseerennen bei einer Art Standortbestimmung viele Daten gewonnen haben, große Updates nach Spanien. Barcelona ist quasi ein Re- Start. Extrem spannend.

Kronen Zeitung

Wen siehst du im Duell Ferrari - Mercedes vorne?

Bottas hat gezeigt, dass er Klasse hat, cool und nervenstark ist. Aber wenn Vettel Blut leckt, wächst er immer über sich hinaus. Abwarten.