Gerald Melzer in erster US- Open- Quali- Runde out

Der Niederösterreicher Gerald Melzer ist in der Nacht auf Donnerstag in der ersten Qualifikationsrunde für die Tennis- US- Open ausgeschieden. Der 27- Jährige unterlag als Nummer 25 gesetzt dem Südkoreaner Lee Duckhee in knapp eineinhalb Stunden 4:6, 3:6. Nachdem auch der Steirer Sebastian Ofner nicht über die Auftaktrunde hinausgekommen war, ist Barbara Haas die letzte ÖTV- Vertreterin in der Ausscheidung.