Gerald Melzer fliegt in 1. Moskau- Runde raus!

Der Weltranglisten- 71. schied damit bei seinem 5. Saison- Antreten im Hauptbewerb auf der Tour zum 4. Mal in der ersten Runde aus. Nur in Kitzbühel hatte der zuletzt in Marokko bei einem Challenger- Turnier erfolgreich gewesene Linkshänder mit dem Semifinal- Einzug richtig aufzeigen können. Gegen Rosol wäre im ersten Satz mehr möglich gewesen, lag Melzer doch mit Break schon 4:2 voran.

Erster Satz umkämpft, zweiter Satz klare Sache

Der 31- jährige Ranglisten- 93. schaffte aber zum 5:5 das Rebreak und nahm Österreichs Nummer zwei zum 7:5 noch einmal den Aufschlag ab. Der zweite Satz war dann eine ziemlich klare Angelegenheit für Rosol, der da zwei Breakbälle verwertete, selbst keinen einzigen zuließ und das Premieren- Duell mit Melzer somit für sich entschied.

Jürgen Melzer startet am Dienstag ins Turnier

Geralds Bruder Jürgen, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, bestreitet sein Erstrundenspiel gegen den als Nummer sechs gesetzten Spanier Pablo Carreno Busta am Dienstag (5. Partie nach 12 Uhr MESZ). Für Gerald Melzer ist das Turnier aber noch nicht vorbei, er tritt mit dem Weißrussen Aliaksander Bury im Doppel an und hat da ebenfalls am Dienstag seinen Einsatz.