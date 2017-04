Genial: Mit Crowdfunding zum neuen Jakob Pöltl!

Unser NBA- Star Jakob Pöltl ist mittlerweile jedem Sportfan in Österreich ein Begriff! Wo er zum Super- Basketballer gereift ist? Bei den Traiksirchen Lions! Und ebendort hat man nun ein mutiges, vorbildliches Projekt in Angriff genommen. Der Traum ist nicht der allergrößte: Man will für die Nachwuchsteams eine Wurfmaschine finanzieren. Um wieder einen neuen Jakob Pöltl entdecken und formen zu können. Genial: Mittels Crowdfunding will man sich das Gerät erwirtschaften.