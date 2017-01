Genial! Matthias Mayer siegt in Kitzbühel

Was für ein Jubeltag für Rot- Weiß- Rot! Zweimal ist er schon Zweiter gewesen beim Super- G von Kitzbühel - aber jetzt hat er das heißeste Rennen des Jahres erstmals gewonnen: Matthias Mayer jubelte in Kitzbühel mit Zehntausenden Fans über seine Siegesfahrt! Er gewann neun Hundertstelsekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer. "Ein superlässiges Rennen", freute sich der Kärntner Olympiasieger, "für mich ein ganz besonderer Erfolg!" Jetzt geht er auch als großer Favorit in die Abfahrt am Samstag. Die Super- G-Siegesfahrt sehen Sie oben im Video!