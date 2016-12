Gemeinsame Sache? Mateschitz trifft Hoeneß

Am 21. Dezember soll es am Rande des Fußball- Schlagers zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zum Gipfel- Treffen kommen. Zuletzt saßen Mateschitz und Hoeneß bei einem Freundschaftsspiel gemeinsam auf der Tribüne.

Bei dem Treffen soll es allerdings um mehr als die Vormachtstellung in der Bundesliga gehen. Laut Medienberichten planen die beiden den Bau einer neuen Mega- Halle in München. Sie soll als Heimspielstätte der Bayern- Basketballer und der Eishockey- Cracks von Red Bull München dienen. Hoeneß sagt über Mateschitz: "Ich kenne ihn schon seit Jahren. Und bevor ich in Haft war, habe ich ihn zweimal besucht wegen der Basketballhalle."

s gibt allerdings Probleme bei der Finanzierung. "Wir sind in Gesprächen. Die Situation wird noch mal neu diskutiert. Alles andere kann ich noch nicht sagen. Er hatte mir einen sehr netten Brief geschrieben, als ich aus dem Gefängnis kam und hatte mir gesagt, dass er zu jeder Zeit zu einem Gespräch bereit sei. Und den Ball habe ich aufgenommen", so Hoeneß.