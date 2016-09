"Gelbfieber" - Presse verspottet Real Madrid

Borussia Dortmund hat den späten Ausgleichstreffer gegen Real Madrid zum 2:2- Endstand am Dienstagabend wie einen Sieg gefeiert. "Wenn man zweimal nach einem Rückstand gegen Real zurückkommt und den Gegner so gut bespielt, ist es ein gutes Gefühl", zeigte sich Joker Andre Schürrle nach seinem Tor in der 87. Minute euphorisiert (oben im Video). Die spanische Presse ging mit den "Königlichen" nach dem dritten Remis gegen ein Team mit gelben Trikots hart ins Gericht.