Gegen Dänemark: Bitte macht´s noch einmal Mädels!

"Wenn man die Hürde auch noch schaffen könnte, wäre das natürlich toll", sagte ÖFB- Teamchef Dominik Thalhammer. Durch das Out von Deutschland seien die Chancen gestiegen. Von einer Favoritenrolle wollte der gebürtige Wiener aber nichts wissen. "Das Kräfteverhältnis und die Ausgangssituation haben sich für mich nicht geändert", betonte Thalhammer. Das sah auch Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil so: "Dänemark hat Superleistungen gezeigt, von dem her würde ich nicht sagen, dass wir Favorit sind." Bodenständigkeit ist im ÖFB- Lager weiter Trumpf. "Wir machen nur das, was wir gut können. Wenn wir damit eine Nation begeistern, freut mich das sehr, es ist aber kein Grund abzuheben. Für uns hat sich nichts verändert", erläuterte Innenverteidigerin Carina Wenninger.

Halbfinal- Fluch der Däninnen

Dänemark ist die Nummer 15 der Welt, Österreich auf Position 24 zu finden. Die deutlich größere Endrundenerfahrung samt gutem Abschneiden spricht ebenfalls für das schon zum sechsten Mal im EM- Halbfinale vertretene Team von Coach Nils Nielsen. "Dänemark hat Europaklasse, wir haben aber ein gutes Gefühl und wissen, dass wir sie schlagen können", schilderte Thalhammer. Das hat der 4:2- Sieg am 6. Juli in Wiener Neustadt gezeigt.

Die Bilanz der dänischen Frauen kann den Österreicherinnen jedenfalls Mut machen. Fünfmal traten die Däninnen bisher bei EM- Semifinals an, fünfmal haben sie verloren. Doch die Skandinavierinnen wollen die Horror- EM- Halbfinalbilanz endlich aufbessern. "Natürlich wollen wir den Titel holen", sagte Dänemarks Frederikke Thögerson selbstbewusst.

In der Offensive verfügt der Viertelfinal- Bezwinger von Serien- Titelverteidiger Deutschland über hohe individuelle Klasse. Pernille Harder und Nadia Nadim verdienen sich laut Thalhammer das Prädikat "Weltklasse." Auch deren Form ist seit dem Duell in Niederösterreich angestiegen.

Umstellung notwendig

Durch den Kreuzbandriss von Lisa Makas muss es in der ÖFB- Elf eine Umstellung geben. Die als Wechselspielerin bisher überzeugende Nadine Prohaska wäre die logische Alternative. Sie würde als erste Spielerin aus der heimischen Liga bei der EM beginnen. Sonst sollte Thalhammer aus dem Vollen schöpfen können. Spielerinnen wie Nina Burger, die mit muskulären Problemen zu kämpfen hatten, werden die Zähne zusammenbeißen.

"Wenn man den Schweinehund überwinden muss, ist das halt der Fall. Man spielt nicht oft ein Halbfinale, das muss in die Köpfe rein, und dann gibt es nur ein Gas", gab Kapitänin Viktoria Schnaderbeck die Marschroute vor. Und Wenninger ergänzte: "Den Gedanken, müde zu sein, gibt es in einem EM- Halbfinale nicht." Die Bayern- Legionärin ist neben Manuela Zinsberger, Verena Aschauer, Sarah Puntigam und Laura Feiersinger bei der EM immer am Platz gestanden.

Historische Marke

Österreich steht als erster Debütant seit den Niederlanden 2009 im Halbfinale. Der Aufstieg würde Schnaderbeck und Co. einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher sichern. Seit Einführung der EM- Gruppenphase 1997 hat es noch nie ein Premieren- Teilnehmer ins Finale geschafft. Etwas anderes steht schon fest: Der Donnerstag- Sieger ist erst das sechste Team, das den Einzug ins Finale schafft. Nur Deutschland, Schweden, England, Italien und Norwegen befinden sich aktuell in diesem illustren Kreis.