Geballte Ösi- Power beim deutschen Super- Kracher!

Ralph Hasenhüttl, der Newcomer, dessen Karriere steil nach oben geht, gegen Carlo Ancelotti, den italienischen Sir, der als Trainer alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt: Champions League (2 x Milan, 1x Real Madrid), Meisterschaften (Milan, Paris SG, Chelsea), etc. Ancelotti kündigte ein "fantastisches Spiel an", und zwar für "alle, die den Fußball lieben"! Hasenhüttl: "Ich möchte, dass dieser Gegner über die 110 km unterwegs sein muss und am nächsten Tag spürt, dass er gegen Leipzig gespielt hat!"

Das "Ösi- Duell": David Alaba gegen Marcel Sabitzer, die Kumpels aus der österreichischen Nationalmannschaft, im direkten Duell - bremst "Sabi" den stürmenden Linksverteidiger Alaba oder muss sich dieser umgekehrt darauf konzentrieren, den quirligen Leipziger zu stoppen? Sabitzer: "Mir bedeutet das Spiel enorm viel. Ich war als Kind immer Bayern- Fan, dass ich nun gegen die Bayern spielen darf, ist ein Traum, der in Erfüllung geht!"

"Ilse" gegen "Lewa": Aufgrund der Ausfälle spielt Stefan Ilsanker seit längerer Zeit in Leipzigs Innenverteidigung, am Mittwoch wartet unter anderem Torjäger Robert Lewandowski. "Für uns spricht einiges", sagt der Österreicher, "wir gehen mit einer breiten Brust in den Hit, haben nichts zu verlieren. Hätte mit vor der Saison jemand gesagt, dass wir in München um die Winterkrone spielen, hätte ich ihm den Vogel gezeigt."

