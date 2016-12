GB: Missbrauchsskandal - Ex- Talentscout in U- Haft

Bennell war in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Ex- Fußballprofi Andy Woodward schwere Vorwürfe gegen ihn in der Zeitung "The Guardian" erhoben hatte. Dutzende weitere Ex- Fußballer brachen daraufhin ihr Schweigen und berichteten über angeblichen Missbrauch in ihrer Kindheit durch Bennell und andere Jugendtrainer. Bennell war unter anderem für den englischen Viertligisten Crewe Alexandra tätig.

83 Verdächtige

Die Polizei geht inzwischen Hinweisen auf 83 potenzielle Verdächtige nach. Rund hundert Vereine, darunter auch Premier- League- Clubs, sollen betroffen sein. Die Kinderschutzorganisation NSPCC registrierte nach eigenen Angaben innerhalb von nur einer Woche bis Ende November rund 900 Anrufe mit Hinweisen auf sexuelle Übergriffe. 350 mutmaßliche Opfer sollen sich bisher gemeldet haben, die meisten von ihnen sind Männer.