Gastgeber USA im Gold- Cup- Finale

Im Finale treffen die USA entweder auf Gold- Cup- Rekordsieger und Titelverteidiger Mexiko oder den letztmaligen Finalisten Jamaika. Die Neuauflage des Finales von 2015 wird in der Nacht auf Montag (MESZ) in Pasadena im US- Bundesstaat Kalifornien ausgetragen. Das Gold- Cup- Finale findet in der Nacht auf Donnerstag im Levi's Stadium im kalifornischen Santa Clara statt.

Foto: AP

Sperren nach " Beiß- Attacken"

"Beiß- Attacken" zweier Spieler von El Salvador im Viertelfinal- Match gegen die USA haben nun Sperren nach sich gezogen. Henry Romero (unten im Video) wurde für sechs, Darwin Ceren für drei Spiele gesperrt.

