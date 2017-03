Gasser triumphiert bei US Open im Slopestyle

Snowboarderin Anna Gasser hat am Freitag einen der bisher wichtigsten Siege in ihrer Karriere gefeiert. Die 25- jährige Kärntnerin setzte sich bei der 35. Auflage der US Open in Vail gegen die gesamte Damen- Freestyle- Weltelite durch und gewann mit 83,85 Punkten vor Olympiasiegerin Jamie Anderson aus den USA (81,55) und der Kanadierin Spencer O'Brien (75,65).