Gasser beim Big- Air- Weltcup in Moskau auf Rang 2

1000 Punkte sind im letzten Rennen in Quebec City am 9. Februar noch zu vergeben, Gasser reicht bei einem neuerlichen Ormerod- Sieg bereits Rang acht, für den es 320 Zähler gibt, zum Gewinn der Big- Air- Trophäe. Für Gasser war es ein erfolgreiches Comeback, die Siegerin von Mailand, Pyeongchang und Mönchengladbach hatte zuletzt wegen einer Kniegelenksblessur rund ein Monat pausieren müssen und deshalb auch den Bewerb in Copper Mountain verpasst.

Herren-Sieger Wlad Chadarin Foto: Associated Press

Bei den Herren landete Clemens Millauer als bester Österreicher auf Rang sieben (108,00), der zum dritten Sprung nicht mehr angetretene Mathias Weißenbacher beendete das Finale als Zehnter (28,25) am Ende des Feldes. Simon Gschaider und Philipp Kundratitz kamen über die Qualifikation nicht hinaus. Der Sieg ging bei seiner Weltcup- Premiere sensationell an den Russen Wlad Chadarin (182,25).