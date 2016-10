Gardos/Habesohn bereits in 1. Runde gescheitert

Die Vorjahres- Zweiten Robert Gardos/Daniel Habesohn sind bei den Tischtennis- Europameisterschaften in Budapest bereits in der ersten Doppel- Runde gescheitert. Die Europameister von 2012 mussten sich am Donnerstag den Schweden Pär Gerell/Anton Källberg nach 2:0- Satzführung noch 2:4 (8,9,- 7,- 8,- 8,- 7) beugen.