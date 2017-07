Garbine Muguruza triumphiert in Wimbledon

Die als Nummer 14 gesetzte Spanierin setzte sich in ihrem zweiten Finale auf dem "Heiligen Rasen" nach 2015 nach nur 77 Minuten mit 7:5, 6:0 durch. Für die 23- jährige Muguruza war es der zweite Major- Titel nach den French Open 2016.

Muguruza durfte sich über einen Siegerscheck in Höhe von 2,2 Millionen Pfund (2,50 Mio. Euro) sowie die Rückkehr in die Top 5 freuen, ihre 14 Jahre ältere Kontrahentin aus den USA erhält die Hälfte (jeweils brutto) und verbessert sich um zwei Ränge zurück in die Top Ten auf Platz neun.