Gala- Vorstellung von Bäckström bei Washington- Sieg

Damit stach er knapp seinen Klub- Kollegen T.J. Oshie aus, der bei diesem Kantersieg je zwei Tore und Assists verbuchte.

Mit dem zehnten Saisonerfolg zogen die "Caps" in der Metropolitan Division an den punktegleichen Penguins vorbei und sind nun Zweiter. Spitzenreiter sind mit vier Zählern Vorsprung bei einem Spiel mehr die New York Rangers mit dem Kärntner Michael Grabner.