Für 10 Mio. ! HSV holt Olympiasieger Walace

"Walace ist ein körperlich robuster und zweikampfstarker Spieler. Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort für den HSV spielt", sagte Sportchef Jens Todt über den 1,88 Meter großen Defensiv- Akteur.

Und der Kicker selbst? "Ich freue mich sehr, hier in Hamburg zu sein. Wichtig ist, dass ich mich schnell an die neue Situation gewöhne, damit ich auf dem Platz eine gute Leistung zeigen kann", so Walace nach seiner Ankunft in der Hansestadt.