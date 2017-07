Fuchs: "Meine Zukunft liegt sicher in New York"

"Krone": Alle Fans reden noch immer vom Fußballmärchen Leicester und dem Titel von 2015/16. Wie haben Sie diese Sensation verarbeitet?

Christian Fuchs: Das war ein unglaubliches Gefühl, da läuft es mir noch immer kalt über den Buckel. Es hat mein Leben total verändert, wenn ich ehrlich bin. Man bekommt viel mehr Aufmerksamkeit.

Was haben Sie aus dem letzten Jahr gelernt? Da hat nicht viel geklappt, war Leicester sogar lange in Abstiegsgefahr.

Das war normal. Wir hatten einen kleinen Kader, dann die Doppelbelastung mit der Champions League. Am Ende haben wir uns aber mit Platz zwölf eh gut aus der Affäre gezogen.

Ihre Ziele für heuer?

Ein Platz im Mittelfeld. Wichtig ist, dass wir konstanter auftreten.

Foto: GEPA

Sie sind immer noch gut drauf, gibt’s vielleicht ein Comeback im Nationalteam?

Wenn ich einen Entschluss fasse, stehe ich dazu. Auch wenn damals alles aufgebauscht wurde, es war eine familiäre Entscheidung. Ich will einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.

Ihr Vertrag in Leicester läuft bis 2019, habe Sie schon Pläne für die Zukunft?

Meine Familie lebt in New York. Wenn ich frei habe, bin ich bei ihr. Meine Zukunft liegt natürlich dort. Ich liebe diese Stadt.

Sie haben auch eine Modelinie und eine Fußballschule, wie laufen die Geschäfte?

Beides läuft super. Die Fußballschule wird in Amerika, England und Österreich veranstaltet. Bei der Modelinie präsentieren wir bald die dritte Kollektion.

Albert Kurka, Kronen Zeitung