Frust- Ronaldo geht bei 5:1 Real Madrids leer aus

In Pool F sind die Fronten klar abgesteckt - Dortmund und Real Madrid haben mit jeweils sieben Punkten vier Zähler Vorsprung auf Sporting Lissabon, das sich dem BVB in Portugal mit 1:2 geschlagen geben musste. Pierre- Emerick Aubameyang (9.) und Julian Weigl (43.) brachten den BVB in Führung, Bruno Cesar gelang in der 67. Minute aus einem indirekten Freistoß nur noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber, die bis zum Schluss verbissen um den Ausgleich kämpften.

Real Madrid lässt Legia Warschau keine Chance

Weit weniger Probleme hatte Real Madrid mit Legia Warschau. Gareth Bale (16.), Marcelo (20.), Marco Asensio (37.), Lucas Vasquez (68.) und Alvaro Morata (84.) trugen sich beim 5:1 des Titelverteidigers in die Torschützenliste ein. Das Ehrentor für die Polen erzielte Miroslav Radovic in der 22. Minute aus einem Elfmeter, womit Legias Warten auf ein Tor in der Champions League nach insgesamt 715 Spielminuten ein Ende hatte.

Leicester City in der CL weiterhin makellos

Das vorerst einzige Champions- League- Team mit einer optimalen Punkteausbeute aus drei Partien ist aber Leicester City. Der englische Meister, in der Premier League derzeit nur auf Rang 13, wies den FC Kopenhagen dank eines Treffers von Riyad Mahrez in die Schranken. Der Algerier war in der 40. Minute mit einem Außenrist- Volley aus kurzer Distanz erfolgreich. Fuchs spielte bei den Siegern wie gewohnt auf der linken Abwehrseite durch.

Das Parallelmatch in Gruppe G endete nach Toren von Jelle Vossen (12.) beziehungsweise Miguel Layun (68.) und Andre Silva (92./Elfmeter) mit einem 2:1 für den FC Porto auswärts gegen Club Brügge. Damit liegt Leicester je fünf Punkte vor Kopenhagen und Porto an der Spitze.

Leverkusen holt gegen Tottenham ein 0: 0- Remis

Weniger erfolgreich als für Fuchs verlief der Tag für die weiteren Österreicher. Beim 0:0 zwischen Bayer Leverkusen und Tottenham wurde Julian Baumgartlinger in der 46. Minute eingewechselt, Aleks Dragovic und Ramazan Özcan saßen bei der Werkself auf der Bank. Kevin Wimmer schaffte es bei den Londonern nicht einmal in den Kader. Immerhin: Baumgartlinger leistete einen Beitrag zur Leistungssteigerung seines Teams im Vergleich zur ersten Hälfte. In Moskau brachte Lacina Traore die Gastgeber von ZSKA in der 34. Minute in Führung. Für den Ausgleich zeichnete Bernardo Silva in der 87. Minute verantwortlich.

Juventus Turin kommt mit zehn Mann zu Sieg in Lyon

In Gruppe H setzte sich Juventus in Lyon dank eines Treffers des eingewechselten Juan Cuadrado (76.) durch. Zu diesem Zeitpunkt agierte der italienische Rekordmeister nach Gelb- Rot für Mario Lemina (54.) bereits in Unterzahl. Den Sieg hatten die Turiner vor allem dem zuletzt kritisierten Goalie Gianluigi Buffon zu verdanken, der in der 35. Minute einen Elfmeter von Alexandre Lacazette abwehrte und auch ansonsten starke Paraden zeigte.

Die zweite Partie endete mit einem 1:0- Auswärtssieg von Europa- League- Champion FC Sevilla über den weiterhin punktlosen Salzburg- Bezwinger Dinamo Zagreb. Damit liegen die Andalusier mit sieben Zählern nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Juventus, Lyon ist mit drei Punkten Dritter.

Alle Dienstag- Ergebnisse:

Gruppe E:

ZSKA Moskau - AS Monaco 1:1 (1:0)

Tore: Traore (34.) bzw. Bernardo Silva (87.)

Bayer Leverkusen - Tottenham Hotspur 0:0

Gruppe F:

Sporting Lissabon - Borussia Dortmund 1:2 (0:2)

Tore: Bruno Cesar (67.) bzw. Aubameyang (9.), Weigl (43.)

Real Madrid - Legia Warschau 5:1 (3:1)

Tore: Bale (16.), Marcelo (20.), Asensio (37.), Lucas Vazquez (68.), Morata (84.) bzw. Radovic (22./Elfmeter)

Gruppe G:

Leicester City - FC Kopenhagen 1:0 (1:0)

Club Brügge - FC Porto 1:2 (1:0)

Tore: Vossen (12.) bzw. Layun (68.), Andre Silva (93./Elfmeter)

Gruppe H:

Dinamo Zagreb - FC Sevilla 0:1 (0:1)

Tor: Nasri (37.)

Olympique Lyon - Juventus Turin 0:1 (0:0)

Tor: Cuadrado (76.)

Gelb- Rot: Lemina (Juventus, 54.)