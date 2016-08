Froome sprintet vor Quintana zum Etappen- Sieg

Christopher Froome hat die 11. Etappe der 71. Ausgabe der Vuelta mit Bergankunft in Pena Cabarga gewonnen. Der Brite setzte sich im Zielsprint vor dem zeitgleichen Nairo Quintana durch. In der Gesamtwertung rückte Froome etwas näher an Leader Quintana heran, der Kolumbianer liegt aber noch immer 54 Sekunden vorne.