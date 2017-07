Froome nach erster Bergankunft im Gelben Trikot!

Denn sein Sky- Mannschaftskollege Thomas (10./+ 40 Sek.) verlor im letzten Drittel des Schlussanstieges den Anschluss an die Spitzengruppe, aus der heraus Aru zwei Kilometer vor dem Ziel erfolgreich attackierte. Der italienische Meister feierte 16 Sekunden vor Martin und vier weitere vor Froome und Richie Porte seinen ersten Tour- Erfolg. Der 27- jährige Vuelta- Sieger von 2015 hatte davor bereits mehrere Etappen des Giro d'Italia und der Spanien- Rundfahrt gewonnen.

Froome, der auf der Planche des Belles Filles 2012 seinen ersten Tour- Etappensieg geholt hatte, nahm dem Vorjahreszweiten Romain Bardet sowie den anderen Mitfavoriten Alberto Contador und Nairo Quintana einige Sekunden ab. Im Gesamtklassement führt der Brite vor dem nächsten flachen Abschnitt am Donnerstag aber nur zwölf Sekunden vor Thomas und 14 vor Aru. Quintana hat als Neunter 54 Sekunden Rückstand.

Am Tag nach dem viel diskutierten Ausschluss von Weltmeister Peter Sagan wegen eines folgenschweren Remplers gegen seinen Sprintrivalen Mark Cavendish hatte eine Fluchtgruppe lange das Geschehen geprägt. Die letzten beiden Ausreißer, Ex- Weltmeister Philippe Gilbert und sein belgischer Landsmann Jan Bakelants, wurden aber bald nach Beginn des 6- km- Schlussanstieges vom Feld mit Sky an der Spitze eingeholt.

"Der Weg nach Paris ist noch sehr weit"

"Diese Position ist nicht neu für mich, aber der Weg bis zum Tour- Sieg ist noch sehr weit. In diesem Jahr ist die Konkurrenz besonders groß", sagte der neue Spitzenreiter Froome, der in der Schlussphase selbst Schwerstarbeit verrichten musste, um den Rückstand auf Fabio Aru in Grenzen zu halten. Die verteidigte Sky- Doppelführung biete Raum für taktische Manöver. "Platz eins und zwei in der Gesamtwertung sollte uns Selbstvertrauen geben. Das eröffnet uns viele Möglichkeiten", meinte Froome und lobte Aru für seinen starken Auftritt.

"Er ist sehr stark, aber jetzt kann man noch keine Vorhersage wagen, wie es bei ihm weitergeht. Er hat nicht geblufft, als er attackierte - das saß." Der Tagessieger selbst wollte nicht mit dem möglichen Gesamtsieg spekulieren. "Dieser Sieg ist unglaublich, aber die Tour zu gewinnen, ist sehr, sehr schwer", meinte der Italiener. Vor drei Jahren hatte sein Landsmann Vincenzo Nibali an gleicher Stelle ebenfalls im italienischen Meistertrikot triumphiert und später auch die gesamte Tour gewonnen.

Das Ergebnis der 5. Etappe (Vittel - La Planche des Belles Filles, 160,5 km/Bergankunft):

1. Fabio Aru (ITA) Astana 3:44:06 Stunden

2. Daniel Martin (IRL) Quick- Step + 16 Sekunden

3. Chris Froome (GBR) Sky +20

4. Richie Porte (AUS) BMC gleiche Zeit

5. Romain Bardet (FRA) AG2R +24

6. Simon Yates (GBR) Orica +26

7. Rigoberto Uran (COL) Cannondale

8. Alberto Contador (ESP) Trek alle gleiche Zeit

9. Nairo Quintana (COL) Movistar +34

10. Geraint Thomas (GBR) Sky +40

Weiters:

144. Michael Gogl (AUT) +14:25 Minuten

171. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +16:12

182. Marco Haller (AUT) Katjuscha +19:37

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Chris Froome (GBR) Sky 18:38:59 Stunden

2. Geraint Thomas (GBR) Sky + 12 Sekunden

3. Fabio Aru (ITA) Astana +14

4. Daniel Martin (IRL) Quick- Step +25

5. Richie Porte (AUS) BMC +39

6. Simon Yates (GBR) Orica +43

7. Romain Bardet (FRA) AG2R +47

8. Alberto Contador (ESP) Trek +52

9. Nairo Quintana (COL) Movistar +54

10. Rafal Majka (POL) Bora +1:01 Minuten

Weiters:

147. Bernhard Eisel (AUT) Dimension Data +20:19

151. Michael Gogl (AUT)+21:28

189. Marco Haller (AUT) Katjuscha +36:04