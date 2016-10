"Friseurin" Kusnezowa kürzt während Match Haarzopf

Die Russin Swetlana Kusnezowa hat bei den WTA- Finals in Singapur für eine kleine Überraschung gesorgt. Die 31- Jährige schlug am Montag in der Auftaktpartie der weißen Gruppe die Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska aus Polen 7:5, 1:6, 7:5.