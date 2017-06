French Open: Thiem heute gegen US- Boy Johnson

"Er kann stark servieren, seine Vorhand ist mächtig", betont Dominic mit Respekt, "ich werde eher seine Rückhand attackieren."

Bereits einmal haben die beiden gegeneinander gespielt. 2014 schlug Thiem den US- Amerikaner in der ersten Runde von Nizza mit 3:6, 7:6, 7:5. "Ich muss diese Partie unbedingt gewinnen", kennt der Weltranglisten- Siebente nur ein Ziel, "alles andere als die zweite Woche in Paris wäre enttäuschend."