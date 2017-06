French- Open- Publikum bringt Muguruza zum Weinen

Muguruza brach nach der Niederlage bei der Pressekonferenz in Tränen aus und beschwerte sich über das Publikum, das sie gegen sich gehabt hatte. "Manchmal sollte man ein bisschen respektvoller sein. Ich bin nicht hier, um mir Feinde zu schaffen. Ich liebe es, hier zu spielen", sagte die 23- Jährige.

Muguruza musste die Pressekonferenz sogar kurz abbrechen. Foto: YouTube.com

Immer wieder gab es bei den Aufschlägen der Spanierin Zwischenrufe, auch Pfiffe waren zu hören. "Erbärmlich und ohne Klasse", beschwerte sich ihr französischer Coach, Sam Sumyk, über seine Landsleute.

"Keine Grenze überschritten"

Ihre Gegnerin sah das hingegen anders. "Die Zuschauer haben keine Grenze überschritten", so Mladenovic nach ihrem Einzug in Viertelfinale. In diesem trifft sie auf die Schweizerin Timea Bacsinszky. Man darf gespannt sein, wie sich das französische Publikum bei dieser Partie verhält ...