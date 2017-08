Frankreichs U20- Teamkapitän Onguene zu Salzburg

Beim deutschen Bundesliga- Klub kam Onguene auf zwei Einsätze in der zweiten Mannschaft, in der französischen zweiten Liga waren es 56 für Sochaux. Für die diversen Nachwuchs- Nationalteams der Franzosen kam er bereits auf insgesamt 43 Spiele. "Onguene ist jung und talentiert und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil", betonte Sportdirektor Christoph Freund.

Redaktion krone Sport