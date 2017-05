Fraile gewinnt 11. Etappe, Dumoulin weiter in Rosa

Nach seinem Sieg im Zeitfahren am Vortag verteidigte der Niederländer Tom Dumoulin erfolgreich das Rosa Trikot des Gesamtführenden und liegt weiter 2:23 Minuten vor dem kolumbianischen Topfavoriten Nairo Quintana. Am letzten Anstieg war Dumoulin zwar von seinem Team isoliert, wehrte aber beispielsweise den Angriff des Franzosen Thibaut Pinot ab. Am Donnerstag steht die mit 229 Kilometern längste Etappe dieser Italien- Rundfahrt an. Rennentscheidend verspricht die letzte Giro- Woche in den Alpen zu werden.

Früh im Rennen hatten sich der Spanier Mikel Landa (Sky) und sein Landsmann Fraile vom Team Dimension Data einen deutlichen Vorsprung von mehr als vier Minuten vor dem Feld herausgearbeitet. Obwohl Fraile von Rolland eingeholt und zeitweise abgehängt wurde, kämpfte er sich immer wieder zurück. Knapp zehn Kilometer vor Etappenziel schloss Costa zum Duo auf - und ging aufgrund seiner Sprintfähigkeiten als Favorit ins Finale. Auch der Este Tanel Kangert fuhr noch um den Sieg mit, war aber ebenfalls chancenlos gegen Fraile und wurde Vierter. "Ich wusste, dass ich diese Etappe sehr mag", lautete der erste Kommentar des Siegers.

Fraile hatte in den vergangenen beiden Jahren das Bergtrikot bei der Spanien- Radrundfahrt (Vuelta) gewonnen. Bester Österreicher in der Tageswertung war Bora- Profi Patrick Konrad, der als 35. 2:25 Minuten auf die Spitze einbüßte. In der Gesamtwertung verbesserte sich der 25- jährige Niederösterreicher vom 31. auf den 28. Platz.

Das Ergebnis der 11. Etappe (Florenz - Bagno di Romagna - 161 km):

1. Omar Fraile (ESP) Dimension Data 4:23:14 Stunden

2. Rui Costa (POR) UAE Team Emirates

3. Pierre Rolland (FRA) Cannondale

4. Tanel Kangert (EST) Astana

5. Givoanni Visconti (ITA) Bahrain Merida

6. Ben Hermans (BEL) BMC

7. Dario Cataldo (ITA) Astana

8. Simone Petilli (ITA) Emirates, alle gleiche Zeit

9. Maxime Monfort (BEL) Lotto +3 Sekunden

10. Laurens De Plus (BEL) Quick- Step, gleiche Zeit

Weiters:

35. Patrick Konrad (AUT) Bora +2:25 Minuten

75. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +10:56

86. Georg Preidler (AUT) Sunweb +14:25

99. Felix Großschartner (AUT) CCC +16:18

161. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +25:58

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Tom Dumoulin (NED) Sunweb 47:22:07 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar +2:23 Minuten

3. Bauke Mollema (NED) Trek +2:38

4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +2:40

5. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain Merida +2:47

6. Andrey Amador (CRC) Movistar +3:05

7. Bob Jungels (LUX) Quick- Step +3:56

8. Tanel Kangert (EST) Astana +3:59

9. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R +4:05

10. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +4:17

Weiters:

28. Patrick Konrad (AUT) Bora +21:03

58. Georg Preidler (AUT) Sunweb +47:06

68. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +54:28

86. Felix Großschartner (AUT) CCC +1:07:25 Stunden

102. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +1:24:49