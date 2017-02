"Fränky" Schiemer neuer Sportdirektor der SV Ried

Schiemer, der seine Karriere 2014 wegen Verletzungsproblemen beendet hatte, war zuletzt als Co- Trainer von Thomas Letsch beim Red- Bull- Salzburg- Tochterklub FC Liefering in der Erste Liga tätig. Für die "Bullen" war der als leidenschaftlicher Kämpfer bekannte Innenverteidiger von 2009 und 2014 tätig gewesen. "Mit Fränky Schiemer kehrt der erfolgreichste Spieler, der je bei der SV Ried gespielt hat, zum Verein zurück. Mit seinem großartigen Engagement und seinem Einsatzwillen verkörpert er zu 100 Prozent die Tugenden der SV Ried", wurde Ried- Geschäftsführer Roland Daxl in der Klub- Aussendung zitiert.

"Eine Herzensangelegenheit"

Für Schiemer, verheirateter Vater einer dreijährigen Tochter, der zwischen von 1996 bis 2005 für die "Wikinger" kickte, schließt sich ein Kreis. "Für mich ist die SV Ried eine Herzensangelegenheit. Schon als kleiner Bub bin ich im alten Stadion an der Laufbahn gesessen und habe den Aufstieg in die Bundesliga mitverfolgt. Mit zehn Jahren bin ich zur SV Ried gekommen. Ich war der erste Absolvent der Akademie, der Profi- Fußballer geworden ist. Jetzt hat es mich wieder nach Ried zurückgezogen. Ich musste nicht lange überlegen und freue mich jetzt auf die nächsten Jahre in Ried", sagte Schiemer, der am kommenden Montag (15.00 Uhr) im VIP- Club des Rieder Stadions offiziell präsentiert wird.