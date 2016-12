Fourcade weiter nicht zu schlagen, Eberhard 13.

Ö SV-

Hoffnungsträger Julian Eberhard rutschte mit vier Strafrunden, neuerlich schnellster Laufzeit und einem Sturz vom neunten Sprintrang auf Platz 13 zurück. "Julian hatte vor dem dritten Schießen einen Sturz im Tunnel. Er hatte danach Schmerzen am Ellenbogen und auf der Matte keinen Halt gefunden. Dadurch hat er wertvolle Zeit verloren. Dann sind auch noch die zwei Fehler dazugekommen. Das war dann trotz überragender Laufform für einen Spitzenplatz einfach zu viel", analysierteCheftrainer Reinhard Gösweiner.

Die weit hinten gestarteten weiteren Österreicher Daniel Mesotitsch (28.), Simon Eder (31.) und David Komatz (49.) waren chancenlos.

Sprintsieger Fourcade fiel mit seinem einzigen Fehler im zweiten Schießen zwischenzeitlich hinter Schipulin zurück. Zwei Fehlschüsse des Russen in den beiden letzten Anschlägen ebneten dem 28- jährigen Franzosen aber doch noch den Weg zum nächsten Triumph. Im Ziel hatte Fourcade trotz Feiereinlagen auf der Schlussrunde immer noch eine halbe Minute Vorsprung auf Schipulin.

Der im Sprint drittplatzierte Emil Hegle Svendsen war aufgrund einer Erkrankung nicht angetreten. Der Norweger fehlt auch am Sonntag im ersten Massenstart- Bewerb der Saison. Mit Eberhard und Eder sind im letzten Rennen vor der Weihnachtspause nur zwei Österreicher am Start. Ex- Weltmeister Dominik Landertinger fehlte in Tschechien wegen einer Grippe.

Biathlon- Weltcup in Nove Mesto:

Herren, Verfolgung (12,5 km):

1. Martin Fourcade (FRA) 32:53,6 Min. (1 Fehlschuss=Strafrunde)

2. Anton Schipulin (RUS) + 30,2 Sek. (2)

3. Quentin Fillon- Maillet (FRA) 38,3 (0)

4. Simon Schempp (GER) 38,4 (0)

5. Johannes Thingnes Bö (NOR) 1:02,7 (3)

6. Michael Rösch (BEL) 1:03,6 (0)

Weiter:

13. Julian Eberhard (AUT) 1:40,5 (4)

28. Daniel Mesotitsch (AUT) 2:17,6 (3)

31. Simon Eder (AUT) 2:36,9 (1)

49. David Komatz (AUT) 4:29,7 (5)