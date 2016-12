Fourcade feiert in Poljuka seinen 50. Weltcupsieg

Während die Top neun am Schießstand fehlerfrei blieben, verfehlte der letzte Stehend- Schuss des Salzburgers das Ziel. Sein Rückstand nach dem 10- km- Rennen betrug 39,4 Sekunden. Der Kärntner Daniel Mesotitsch kam in seinem "Heimrennen" mit einer "weißen Weste" und 1:04,7 Minuten zurück auf Platz 14 ins Ziel. Felix Leitner holte als 39. seine ersten Weltcuppunkte, blieb vor Julian Eberhard (47.) und Dominik Landertinger (49).

Für den fünffachen Weltcup- Gesamtsieger Fourcade war es sein 50. Weltcupsieg, in dieser noch jungen Saison sein schon vierter. Er liegt damit natürlich im Gesamtweltcup voran, Eder ist Zwölfter. Am Samstag wird er beste Aussichten auf seinen 51. Streich haben, wenn es ab 12.45 Uhr mit den genannten fünf Österreichern in die 12,5- km- Verfolgung geht. Am Freitag stand noch der Damen- Sprint über 7,5 km auf dem Programm (14.15 Uhr).

Herren, Sprint (10 km):

1. Martin Fourcade (FRA) 23:11,7 Minuten (0 Fehler = Strafrunde)

2. Johannes Thignes Bö (NOR) 13,7 Sekunden zurück (0)

3. Anton Schipulin (RUS) +15,1 (0)

4. Emil Hegle Svendsen (NOR) 20,9 (0)

5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 27,0 (0)

6. Simon Schempp (GER) 29,5 (0)

Weiter:

11. Simon Eder 39,4 (1)

14. Daniel Mesotitsch 1:04,7 (0)

39. Felix Leitner 1:39,3 (2)

47. Julian Eberhard 1:50,4 (4)

49. Dominik Landertinger 1:52,3 (2)

68. Sven Grossegger 2:24,5 (2)